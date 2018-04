Slovníky pro kapesní zařízení (5.) - Slownik

Postupně si představujeme několik slovníkových programů pro kapesní zařízení a k nim náležících slovníkových databází, ale nebudeme se soustředit pouze na slovníky překladové, ale i na slovníky výkladové a to nejen jazykové, ale i odborné.

Slovníky PocketLingo, SlovoEd, RoadLingua i Lingea Lexicon jsme si již představili, nyní na nás čekají slovníky pro program Slowník.

Slownik 2.0

Další program v našem přehledu je také z českých luhů a hájů. Protože recenzi jste si mohli na Palmare přečíst nedávno, zmíníme pouze drobnosti a to v souvislostech, které se týkají slovní zásoby, nikoliv programu samotného.

Předem je nutné poznamenat, že jde o program pouze pro PalmOS (ostatní platformy nejsou podporovány). Vzhledově je okno programu graficky na první pohled pěkné, najde o prostá PalmOS okna. Obrazovka je rozdělena na čtyři části - tlačítka, vyhledávací pole, oblast výsledků a oblast pro práci s databázemi. Funkčně je program dostačující, ovšem kromě základní funkce - překladů - neumí zhola nic.

Výsledky hledání zobrazuje program pohromadě (nejbližší okolí zadaného slova) a přeložené výrazy slouží jako hypertextové odkazy pro zjištění všech možných překladů. Hesla jsou psána červeně a překlady černě, více barev se u hesel nedočkáme. Kvalita překladů je průměrná, srovnatelná se slovníky SlovoEd. Jde tedy o výčet možných překladů bez dalších popisků a informací, tedy spíše o informativní překlad, neboť znalost vhodnosti použití je na každém uživateli.

Program umožňuje určit velikost písma (tři "klasické" velikosti), jinak není možné ovlivnit nic.

Jak je vidět na obrázcích, ani menu programu není nijak obsáhlé. Nač taky, když všechny funkce se vejdou na obrazovku. Netvrdíme, že je to špatně, ale jisté doplňkové funkce by jinak strohé slovníky jistě vylepšily.

Slovníkové databáze

Slovníky pro Slownik jsou založeny na GNU/FDL slovnících, což by na jednu stranu mohlo zaručovat kvalitu a rozsáhlost. Jde o slovníky anglicko-český a česko-anglický, obsahují přes 140 000 přeložených slov. Díky rozdělení do separátních souborů je umožněno rychlejší načítání z karty, proto je při instalaci nutné zkopírovat na ní nebo do paměti palmu všechny soubory daného slovníku.

Kromě těchto překladových nabízí Slownik ještě anglický výkladový (176 000 slov) a slovník pro hru Scrabble (34 000).

Všechny slovníky jsou k dispozici pro registrované uživatele zdarma, platí se pouze za aplikaci.

Závěrečné hodnocení

Program Slownik je především pro ty, kteří chtějí ušetřit. Cena 500 Kč je lákavá, ale na druhou stranu tomu odpovídá i kvalita slovníků a funkce programu. Autoři sice slibují doživotní upgrade zdarma, ale od počátku roku žádná nová verze nebo další slovník vydán nebyl. Lingea Lexicon tak v našem srovnání stále vítězí.