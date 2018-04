Slovníky pro kapesní zařízení (4.) - Lingea Lexicon

Postupně si představujeme několik slovníkových programů pro kapesní zařízení a k nim náležících slovníkových databází, ale nebudeme se soustředit pouze na slovníky překladové, ale i na slovníky výkladové a to nejen jazykové, ale i odborné.

Slovníky PocketLingo, SlovoEd a RaodLingua jsme si již představili, nyní na nás čekají slovníky z rodiny Lingea Lexicon..

Lingea Lexicon

Každý program pro kapesní počítače českého nebo slovenského původu jistě našince potěší. Pokud je navíc i kvalitní a má za sebou významnou společnost, pak je důvod k radosti dvojnásobný. Takový je i Lingea Lexicon - program české firmy, která již několikrát ukázala, že slovníky prostě udělat umí a to nejen pro stolní počítače.

Program Lingea Lexicon spolupracuje s platformami PocketPC a PalmOS. Okno aplikace je velmi strohé, ale účelné a o to u slovníků jde. Kromě vyhledávacího pole v horní části a definice slova neobsahuje okno jiné prvky. Mnohé jistě potěší, že na rozdíl od konkurence jsou slovníky zpracovány skutečně kvalitně a tak není výsledkem pouhý výčet překladů bez dalších podrobností, ale právě naopak - kvalita slovníků je to, co vyzdvihuje jinak funkčně trochu chudý program.

Kromě překladů zvládá program i výuku a zkoušení slovíček podle jednotlivých témat, která si můžete zvolit. Tento režim spustíte příkazem Hesla - Učení, ve sloupci Všechna témata zvolíte téma, které vás zajímá a poklepáním jej přidáte do seznamu Vybraná témata. Ve spodní části lze zvolit náhodné pořadí, opakování a autoposun na další heslo. Po stisku Učení nebo zkoušení bude spuštěn požadovaný režim.

Oba režimy jsou si velmi podobné, a to dokonce i základnímu oknu, pouze na spodní straně jsou zobrazena ovládací tlačítka: v režimu Učení jsou podobné ovládacím prvkům na videu, v režimu Zkoušení slouží první dvě pro označení odpovědi (správně, špatně), třetí pro ukončení Zkoušení a čtvrté pro zobrazení správné odpovědi. Odpovědi se nikam nezapisují, je jen na vás, jak se ke zkoušení postavíte a zda budete k sobě poctiví či nikoliv.

Možností nastavení program příliš mnoho nemá. V dialogu Slovník - Možnosti lze zvolit jazyk prostředí a kódování češtiny. Toť vše.

Slovníkové databáze

Jak jsme už naznačili, pro program Lingea Lexicon existují velice kvalitní databáze. Pro kapesní počítače jsou to tři jazyky (angličtina, němčina a francouzština). Pro každý jazyk jsou ve třech velikostech, které si můžete libovolně zvolit (především podle velikosti volné paměti). Anglický slovník zabírá v paměti 3/5/7 MB a obsahuje 15000 (méně významů a příkladů) / 25000 / 40000 (odpovídá studijnímu slovníku pro PC). Podobná čísla platí pro slovník německý, u francouzského jsou počty hesel na hodnotách 12000 / 18000 / 26000. Cena slovníků je 1690 Kč.

Programy pro PPC i PalmOS jsou distribuovány na jednom CD společně, instalace je automatická i pro PalmOS.

Závěrečné hodnocení

Program Lingea Lexicon nenabízí žádné zajímavé funkce, ovšem, což je v případě slovníkových programů velmi důležité, jeho slovníkové databáze jsou zpracovány téměř dokonale. Ještě doplnit ozvučení slovíček (které ovšem nechybí ve stolní verzi a její absence zde je pouze otázkou prostoru) a průběžné hledání hesel (hledané slovo se musí odeslat Enterem) a byla by to dokonalost sama.