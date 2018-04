Slovníky pro kapesní zařízení (3.) - RoadLingua

Postupně si představujeme několik slovníkových programů pro kapesní zařízení a k nim náležících slovníkových databází, ale nebudeme se soustředit pouze na slovníky překladové, ale i na slovníky výkladové a to nejen jazykové, ale i odborné.

Programy SLovoEd a PocketLingo již máme za sebou, takže si dnes představíme program RoadLingua

RoadLingua

Program RoadLingua neslouží jako hostitelský program pouze pro slovníkové databáze, ale existuje pro něj také řada databází encyklopedických, které jsou slovníkům velmi podobné. Aplikace je dostupná ve verzích pro PPC a PalmOS, chytré telefony bohužel podporovány nejsou.

Vzhled programu lze do jisté míry upravovat, pochopitelně vždy bude obsahovat seznam hesel a definici právě vybraného. Jediná úprava spočívá v možnosti určit pozici seznamu hesel (dole, vpravo nebo vlevo). Definice hesla není narozdíl od předchozích programů tvořena slovy, která jsou zároveň hypertextovými odkazy na jejich význam, odkazy jsou spíše sporadické a jejich výskyt je závislý na autorovi slovníku/encyklopedie. Pro snadnější orientaci může definice obsahovat texty v barvě, ovšem i v tomto případě platí, že záleží na tvůrci.

RoadLingua umí stejně jako SlovoEd pracovat v "multitaskingu" (pokud tak tento režim můžeme v podání PalmOS pojmenovat). Program zabere v tomto případě celou obrazovku (i při rozlišení 320×480) a displej je ve spodní části doplněn o tlačítko Hide, které vás vrátí do programu, ze kterého jste slovník zavolali.

Voleb, které lze ovlivnit a nastavit jejich chování příliš není, tedy alespoň co se Lite verze týká. Dialog pro nastavení obsahuje pouze 6 nastavení (cesta k databázím na kartě, vzhled vyhledávacího pole, zapnutí "multitaskingu", aktivace podpory Global Find, vložení textu ze schránky po spuštění a nakonec velikost písma (dvě velikosti).

Kromě textů mohou databáze obsahovat též grafiku, která je uložena v samostatném souboru a je tak možné ji neinstalovat s hlavní databází, pokud nemáme volné místo.

Slovníkové databáze

RoadLingua není na slovníkové databáze tolik bohatý, jako byl program SlovoEd. Stejně jako v jeho případě, kvalita slovníků není zcela ideální - opět se jedná víceméně o slovníky slovních dvojic. Budeme-li přesní, platí to zejména o slovnících překladových. Anglický výkladový slovník WordNet je ukázkou toho, jak by měl být slovník dělán, kromě samotného významu jsou uvedena i synonyma a další jazykové podrobnosti. Zajímavou funkci má slovník English Pronouncing Dictionary (slovník anglické výslovnosti), který se "integruje" do všech jazykových slovníků a pokud máme zobrazené heslo, které je anglickým slovem (např. Mercury), je v horní části definice hesla zobrazena výslovnost. Slovník si navíc s sebou přináší vlastní písmo, které přepis výslovnosti více usnadňuje. Pokud ale English Pronouncing Dictionary nemáte zaregistrovaný, dočkáte se po vteřině zobrazení textu not registered.

Slovníky si můžete vybrat zde, encyklopedické slovníky obsahuje tato stránka, kde je na výběr též řada encyklopedií zdarma.

Závěrečné hodnocení

Program RoadLingua rozhodně není nejhorší a ani slovníky a encyklopedie pro něj dostupné nikoho neurazí a nezruinují. Program je dostupný ve dvou verzích pro každý operační systém - Lite a plná verze. Aplikaci dostanete s každým slovníkem, proto není třeba ji stahovat samostatně.