Slovníky pro kapesní zařízení (1.) - PocketLingo

Postupně si představíme několik slovníkových programů pro kapesní zařízení a k nim náležících slovníkových databází, ale nebudeme se soustředit pouze na slovníky překladové, ale i na slovníky výkladové a to jak jazykové, tak i odborné.

Nejprve se podíváme na PocketLingo, příště bude následovat SlovoEd.

PocketLingo

PocketLingo je zástupcem programů, pro které existuje řada databází a to převážně výkladových.

Nejprve k samotnému programu. PocketLingo patří k těm lepším z hlediska uživatele. Okno je přehledně členěné a poskytuje přístup k mnoha užitečným funkcím. Ani ve výčtu funkcí není PocketLingo tak špatný, ale některé užitečné vlastnosti chybí nebo nejsou dostatečné.





Platformy

Program PocketLingo je dostupný ve verzích pro PalmOS, Pocket PC a Windows Mobile Smartphones a podle platformy se mírně liší i nabídka slovníků. Popisované funkce jsou platné pro verzi PalmOS, na ostatních platformách se funkce mohou lišit. Aplikace samotná není zpoplatněna, kupují se pouze slovníky.

Po spuštění programu uživatele uvítá žádost o registraci slovníku - neregistruje se samotná aplikace, ale jednotlivé slovníky. Po registraci nebo stisku Not Yet se již objeví okno aplikace. To se skládá ze tří záložek. Ve spodní části okna je možné přepínat mezi jednotlivými slovníky.

Hesla

Záložka LookUp nabízí seznam hesel, ve kterém je možné vybírat a po kliknutí na heslo se zobrazí jeho definice. Při jejím zobrazení je možné přejít na další slovo v pořadí stiskem vlevo nebo vpravo, stisk nahoru nebo dolů slouží k posunu definice. Samozřejmostí je možnost dvojkliku na libovolné slovo a program najde definici vybraného slova. Při prohlížení hesel je možné vybírat ze dvou velikostí písma (tlačítko aA) a také zatrhnout volbu MyWord (viz dále).

Další funkce

Druhou záložkou je Study, která nabízí ke studiu slovíčka ze seznamu MyWord. Stisk potvrzovacího tlačítka zobrazí správnou odpověď, ale není možné určit, zda jste odpověděli správně a tak je třeba seznam MyWord ručně promazávat. Tlačítko s dvěma šipkami náhodně slova promíchá.

Poslední záložkou je MyWord, na které je seznam námi vybraných slov. Ten slouží jako zdroj pro Study mód a umožňuje vymazávat již známá slova jejich zatržením a stiskem Remove.



Dostupné slovníky

Pro program PocketLingo je k dispozici celá řada slovníků, jejichž nabídka se liší podle platformy, na které je chceme provozovat. Až na výjimky jde o slovníky výkladové a odborné, překladové jsou zastoupeny minimálně.

Kromě jazykových slovníků MAX, College, Thesaurus, Idioms a slovníku ESL pro studenty angličtiny jsou k dispozici také slovníky odborné (lékařský Medical, makléřský Wall Street a finanční Finance) a překladové (japonsko- a španělsko-anglické). Posledním druhem jsou "encyklopedie" Cultural Literacy a biblický slovník.

Ceny začínají na 9 dolarech a šplhají až k padesáti za komplet jazykových slovníků.



Závěrečné hodnocení

Program PocketLingo je dobrým slovníkovým programem, ovšem má několik nedostatků. Nepodporuje HiResPlus rozlišení (320x480), neumí zobrazit menší písmo a celkově kvůli okolní grafice nešetří drahoceným místem na malém displeji. Množství výkladových a odborných slovníků renomovaných nakladatelství tyto nedostatky však částečně vyvažuje.