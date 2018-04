Slovníky Millennium nyní k dispozici pro platformy Palm OS a Pocket PC

Slovníkové jádro SlovoEd je jedno z nejpopulárnějších a nejvýkonnějších řešení na trhu se slovníky pro. Disponuje uživatelsky přívětivým interface s mnoha možnostmi speciálně vyvinutými pro zařízení s limitovaným obsahem paměti, jež navíc využívá unikátní technologii vysoce výkonné komprese dat (100,000 slov do 250 Kb).

Hlavní rysy jádra SlovoEd:

možnost vkládání nových výrazů a změny stávajících za použití výkonného zabudovaného editoru (lze měnit velikost i barvu písma pro jednotlivá slova) a zálohování všech změn pomocí synchronizace se stolním počítačem

schopnost instalování několika slovníků současně

podpora správného řazení pro každý jazyk podle jeho vlastní abecedy

možnost instalovat slovníky na rozšiřující paměťové (Memory Stick, Compact Flash, Secure Digital, MMC)

Paragon Software (SHDD) uvádí první "Z češtiny do..." překladače pro palmtopy založené na databázích velmi dobře známých českých překladových slovníků Millennium pro PC od firmy Commercial Service K+K:

Anglicko – česko – anglický

Německo – česko – německý

Francouzsko – česko – francouzský Interface slovníků i uživatelské manuály jsou k dispozici v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a některých dalších.

Paragon Software (SHDD) je již dobře známá společnost na evropském a také českém trhu s PDA. Zejména jeho české systémové lokalizace PiLoc pro platformu Palm OS (http://www.penreader.com/PalmOS/PiLoc/Czech_PiLoc.html) a česká jazyková nadstavba pro platformy Pocket PC (http://www.penreader.com/PocketPC/Language_Extender/Language_Extender_Czech.html) se již staly de facto standardem českých softwarových lokalizací.

Společnost integruje vlastní unikátní lokalizační technologii do nových multijazykových slovníků SlovoEd pro PDA a smartphones. Tato vlastnost je aktuální především u Palm OS, kde není možné pracovat s několika jazyky současně (například s češtinou i němčinou) z důvodů omezení na jednobytové kódování. Technologie PiLoc API integrovaná do slovníků SlovoEd pro Palm OS dává uživatelům možnost pracovat se dvěma znakovými sadami současně (např. české a německé znakové sady jsou v německo – českém slovníku instalovány současně).

Podrobné informace a českých slovnících vyvíjených firmou Paragon Software (SHDD) s kompletním sezname jazykových dvojic a zkušebními verzemi volně ke stažení jsou k dispozici na stránce Paragon Software:

Čeští zákazníci mohou zakoupit nové české slovníky online včetně platby kreditními kartami prostřednictvím oficiálního dealera Paragon Software (SHDD) a dobře známého distributora počítačů PDA v České republice PDA Planet (http://www.pdaplanet.cz/). PDA Planet současně poskytuje všem českým zákazníkům kvalitní technickou podporu pro všechny produkty.

Paragon Software (SHDD) aktivně pracuje na vývoji nových slovníkových databází a plánuje vydání nových vysoce kvalitních českých slovníků Palm OS a Pocket PC a jejich přesunutí do platformy Symbian OS pro použití v zařízeních: Nokia 7650/3650, Nokia 9210 Communicator, Sony Ericsson P800 a MS Windows Smartphone.

O společnosti Paragon Software (SHDD)

Paragon Software (Smart Handheld Devices Division) je jedna z vedoucích evropských společností zabývající se vývojem programového vybavení PDA, mobilní počítače a smartphones pro všechny v současné době známe platformy přenosných počítačů: Palm OS, Pocket PC, Windows CE, Symbian OS a další. Hlavním vývojovým záměrem společnosti je v současnosti vývoj multijazykových slovníků, národní lokalizace a systém rozpoznávání psaného písma v reálném čase (PenReader). Systémům lokalizace a slovníkům vyvíjeným společností Paragon Software dává přednost množství distributorů a prodejců PDA a jsou již předinstalovány u většiny PDA, které se prodávají v Rusku, v zemích Východní Evropy a v mnoha zemích Severní a Západní Evropy. Systémy lokalizace pro PDA vyvinuté společností Paragon Software (SHDD) se staly de facto standardem lokalizací na evropském trhu, především pak v České republice. Společnost spolupracuje s při vývoji lokalizačních řešení s evropskými partnery již více než 6 let. Mezi nejvýznamnější partnery patří ASUS, Casio, Fujitsu-Siemens, Genius, HandEra, Handspring, HP (ex-Compaq), NEC, Nokia, Palm, Psion Texlogics, Samsung, Siemens, Sony, Toshiba, ViewSonic, Wacom a další.

Detailnější informace o Paragon Software (SHDD) získáte na adrese:

O společnosti Commercial Service K+K

Commercial Service K+K je na českém trhu známá jako společnost vyvíjející odborné překladové slovníky Millennium pro platformu PC, a to již od roku 1996. Hlavním cílem společnosti je nabídnout uživatelům rozsáhlé slovníkové databáze obsahující nesmírné množství speciálních výrazů z mnoha oborů postavené na rychlém a přehledném interface. Již nyní patří odborné překladové slovníky Millennium k současné špičce na českém trhu překladových slovníků a jsou upřednostňovány především překladateli a odbornou veřejností, ačkoli méně odborné moduly jsou vhodné samozřejmě také pro studenty a začátečníky, a to jak k překladům, tak i ke studiu. Hlavním cílem společnosti do budoucna je rozšiřování stávajících databází odborných výrazů a postupný vývoj odborných slovníků pro další, dosud nezastoupené jazykové kombinace.

Podrobné informace o produktech Millennium lze nalézt na adrese:

