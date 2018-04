alternativní operátor, OLO (Other Licence Operator)

Webové stránky, dokumenty Instituce a důležité dokumenty

Český Telekomunikační Úřad

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Ministerstvo dopravy a spojů - sekce telekomunikací

Telekomunikační zákon (151/2000 Sb.)

Přehled všech předpisů, vztahujících se k telekomunikačnímu zákonu

Národní telekomunikační politika České republiky

Operátoři pevných sítí

Aliatel

Contactel

Český Telecom

eTel (Globix)

GTS Czech (Dattel)

Operátoři sítí GSM

Český Mobil

EuroTel

RadioMobil



Český telekomunikační úřad

V České republice jsou takto označováni telekomunikační operátoři pevných linek, kteří na trhu vystupují jako konkurenti Českého Telecomu. Rozhodně nejde o označení vyplývající z Telekomunikačního zákona (151/2000 Sb.) – jedná se spíše o marketingové označení. Konkrétně jsou za alternativní operátory v České republice označovány především tyto společnosti: Aliatel, Contactel, eTel Group (Globix), GTS Czech (Dattel, GTS), Kiwwi.

Regulátor telekomunikačního trhu. Jeho pravomoci a povinnosti jsou stanoveny zákonem o telekomunikacích – 151/2000 Sb. Více se o činnosti této instituce dozvíte na webových stránkách.

Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu

Rozhodnutí o cenách, vydaná ČTÚ. Tato cenová rozhodnutí jsou pro společnosti, kterých se týkají, závazná. Cenová rozhodnutí jsou vydávána v souladu se zákonem o telekomunikacích.

dominantní operátor, operátor s výrazným podílem na trhu, SMP operator (Significant Market Power)

Za dominantního telekomunikačního operátora je považována každá společnost s větším než 25% podílem na trhu. Používá se také označení "společnost s rozhodujícím podílem na trhu". Konkrétně v České republice splňuje tato kritéria z operátorů pevných linek pouze Český Telecom. Z mobilních operátorů jsou dominantní na našem trhu EuroTel a RadioMobil.

lokální hovor, lokální tranzit

Hovor či přenos hovoru, který je uskutečněn v oblasti spravované jednou tranzitní ústřednou. Této oblasti se říká také tranzitní telefonní obvod.

operátor pevné sítě, pevný operátor

Operátor nabízející telekomunikační služby pomocí pevné sítě.

operátor celulární sítě, mobilní operátor

Společnost nabízející telekomunikační služby pomocí celulární sítě, založené na některém ze standardů bezdrátové komunikace, jako jsou GSM, CDMA, PCS a jiné.

páteřní linka

Telekomunikační linka, kterou jsou spojeny nejdůležitější části sítě – tranzitní ústředny, MSC. Tato linka má v telekomunikační síti největší kapacitu.

propojení sítí

Spojení pevných nebo mobilních sítí různých operátorů na jednom či více místech za účelem předávání hovorů.

propojovací poplatky, poplatky za propojení sítí

Poplatek, který platí provozovatel sítě, z níž je hovor uskutečněn, provozovateli sítě, ve které je hovor ukončen (terminován).

síť GSM, mobilní síť

Global System for Mobile Communication. Nejrozšířenější digitální buňkový komunikační bezdrátový standard na principu FDMA/TDMA. Jde o mobilní buňkový systém pracující v pásmech 450, 900, 1800 a 1900 MHz.

tranzitní ústředna

Telekomunikační ústředna, která je přímo propojena s jinými tranizitními ústřednami. Zprostředkovává přenosy hovoru na velké vzdálenosti (mezi tranzitními ústřednami) a obsluhuje velkou oblast s více lokálními ústřednami. Této oblasti se říká tranzitní telefonní obvod.

tranzit hovoru

Přenos hovoru mezi tranzitními ústřednami. Jde o hovor nezakončený v konkrétní telekomunikační síti – pokud je jedna telekomunikační síť používána pouze pro přenos hovoru do jiné sítě, říká se tomuto přenosu právě tranzit.

telekomunikační služba

Poskytování přepravy informací, a to zejména formou zvuku, včetne řeči, písma, či jiných psaných znaku a obrazu, přenosu dat telekomunikačními zařízeními anebo sítěmi třetím osobám. Touto službou je i pronájem telekomunikačních sítí a přenosových cest. Provozování rozhlasového a televizního vysílání podle zvláštního zákona není telekomunikační službou.

veřejná telekomunikační služba

Služba (viz telekomunikační služba), z níž není předem vyloučen žádný zájemce o její využití. Ostatní telekomunikační služby se považují za neveřejné.

univerzální služba

Univerzální služba je podle zákona "minimální soubor služeb, zajišťovaných ve veřejném zájmu, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu" (§ 30, odst. 1). Mnohem více o tom, co to je univerzální služba, hovoří druhý odstavec § 29. Pomine-li celý výčet, jde o veřejnou telefonní službu (fixní i mobilní) a služby s ní spojené. Podstatou je, že poskytovatel univerzální služby nesmí odmítnout žádného žadatele o připojení jeho koncového zařízení k síti pouze z ekonomických důvodů (přílišná nákladnost, malá ziskovost). Musí prokázat technickou nemožnost takového připojení. Více v článku Co je univerzální služba.

veřejná pevná telekomunikační síť, pevná síť, síť pevných linek

Návrat Kliknutím sem se vrátíte na hlavní článek o propojení sítí

Technicky specifikované rozhraní mezi sítí, jejíž je součástí, a k ní připojovaným koncovým zařízením. Koncovým bodem telekomunikační sítě se rozumí i body veřejných telekomunikačních sítí, které se těmito body vzájemně propojují (propojovací bod).