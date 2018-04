Slovenští operátoři zaostávají za českými v komunikaci se zákazníky

Přinášíme vám pravidelný přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Slovenskí operátori zaostávajú v e-mailovej komunikácii

Slovenskí telekomunikační operátori zaostávajú v e-mailovej komunikácii so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom zákazníckych centier za Európou aj za ČR.

Prvé narodeniny T-Mobile: SMS správy vo vlastnej sieti na mesiac za 1 Sk

T-Mobile Slovensko sa rozhodol svoje prvé narodeniny osláviť spolu so zákazníkmi. Všetci zákazníci môžu od 1. do 31. mája 2006 posielať SMS správy v sieti T-Mobile za 1 Sk.

Americký prevádzkovateľ mobilnej siete WWI končí v Slovinsku

Ľubľana 19. apríla (TASR) - Po menej ako 5 rokoch končí americký prevádzkovateľ mobilnej siete Western Wireless International (WWI) svoju činnosť v Slovinsku.

Dotované telefóny - apríl 2006 - Orange zlacňuje a pridáva nové telefóny

Orange pozmenil svoju dotovanú ponuku - pridal ďalšie nové telefóny väčšinu modelov zlacnil o päťstovku a z ponuky definitívne vyradil niekoľko starších modelov.

Orange pridáva 500 minút volania vo vlastnej sieti na každý deň a denne žrebuje 5 x 100 000 Sk

Každý, kto si od 20. apríla k vybraným programom zakúpi akciový mobilný telefón, získa do konca roka 500 voľných minút na každý deň medzi 22. a 7. hodinou v sieti Orange.

Tržby Motoroly v prvom kvartáli vzrástli na 10 mld. USD

NEW YORK 19. apríla (SITA, Reuters) - Tržby americkej spoločnosti Motorola v prvom kvartáli vzrástli medziročne o 23 % na 10,01 mld. USD. Výsledok prekonal odhady analytikov na úrovni 9,54 mld. USD. Druhý ...

Účty za audiotextové a esemeskové hry môžu byť závratné

Audiotextové a esemeskové hry ešte stále lákajú množstvo hráčov, ktorých na konci mesiaca prekvapí vysoký telefónny účet.

Orange zastavil predaj modelu 6280 pre problémy s firmware

Slovenské zastúpenie Nokie zamlčalo informáciu, že pre problémy s firmware telefónu Orange pozastavuje predaj modelu 6280. Nokia 6280 má teda problémy aj na našom trhu.

Verejná diskusia sa skončila, úrad čoskoro vyhlási tender na tretieho operátora

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) do 15. apríla 2006 dostal 17 vyplnených dotazníkov, ktoré obsahujú odpovede na otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho operátora na trh.

Ericsson prekonal predaj mobilov o milióny

ŠTOKHOLM - Výrobca mobilných telefónov Sony Ericsson zvýšil v prvom štvrťroku zisk viac ako 4-násobne a dodal podstatne viac mobilov ako v rovnakom období minulého roka. Prebytok sa podľa spoločnosti zvýšil z 32 miliónov eur v prvom štvrťroku vlani ...

Nokia údajne ilegálne preverovala súkromné e-maily

Helsinki 17. apríla (TASR) Fínsky telekomunikačný koncern Nokia údajne v rokoch 2000 a 2001 ilegálne preveroval obsah súkromných e-mailov zamestnancov.

Siemens a Motorola rokujú o predaji divízie Com

Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) Nemecký technologický koncern Siemens rokuje s americkým výrobcom mobilných telefónov, spoločnosťou Motorola, ...

Sony Ericsson v prvom kvartáli zvýšil výnosy na 1,99 mld. eur

ŠTOKHOLM 13. apríla (SITA, Reuters) - Švédsko-japonská spoločnosť Sony Ericsson dosiahla za prvý štvrťrok celkové výnosy 1,99 mld. eur. Ako vyplýva z údajov, ktoré piaty najväčší výrobca mobilných telefónov ...

Slovanet znižuje ceny hovorov

Od apríla môžu zákazníci Slovanetu telefonovať lacnejšie ako doteraz. Slovanet tiež prišiel so zmenami v ponuke svojich volacích programov.

Priemerná predajná cena telefónov Nokia je zatiaľ 103 EUR

Najväčší svetový výrobca mobilných telefónov spoločnosť Nokia uviedla, že priemerná predajná cena jej telefónov v 1. kvartáli 2006 bola 103 EUR.

Motorola sa hrá s farbami: prefarbila aj model V3i

Motorola tento rok pripravuje jeden pestrofarebný model za druhým. Po tom, čo prefarbila ultratenké véčko V3, pustila sa do prípravy farebných verzií ďalších štýlových modelov.

Nokia má problémy s modelom 6280

Náš partnerský český server MOBIL.CZ informoval, že Nokia má problémy s modelom 6280. Výrobca pozastavil jeho predaj a pracuje na opravnom firmware. Slovenský trh však nezastihli.

Dial Telecomu minulý rok rástli tržby

BRATISLAVA - Telekomunikačný operátor Dial Telecom dosiahol minulý rok tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 204 miliónov korún, čo je medziročný nárast o 6,3 percenta. Najväčší podiel na tržbách operátora mali hlasové služby vrátane služby Voice ...

Agentúra Fitch znížila rating spoločnosti Telefónica

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings znížila rating dlhodobých záväzkov španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefónica na BBB+ z predchádzajúcej úrovne A-.

Konkurencia zatiaľ nechce využívať drôty Telekomu, cena je privysoká

Rokovania o uvoľnení účastníckych vedení, čo sú káble, ktoré vedú z ústredne Slovak Telekomu priamo ku klientovi, ešte stále nie sú u konca. Dôvodom je privysoká cena.

T-Mobile bude od júna predávať Sony Ericsson W300i v limitovanej sérii Robbie Williams

Robbie Williams a T-Mobile v spolupráci so Sony Ericsson predstavili špeciálnu sériu telefónu Sony Ericsson W300i Robbie Williams Edition.

Ericsson predviedol mobilný dátový prenos HSPA s rýchlosťou až 28 Mbit/s

Spoločnosť Ericsson na podujatí CTIA Wireless 2006 v Las Vegas prvýkrát predviedla HSPA s technológiou viacnásobného vstupu a viacnásobného výstupu MIMO.

Swisscomu hrozí pokuta za monopol

ZÜRICH - Švajčiarskej telekomunikačnej spoločnosti Swisscom hrozí pokuta 489 miliónov frankov (takmer 11,6 miliardy korún) za zneužívanie dominantného postavenia na telekomunikačnom trhu krajiny od apríla 2004 do konca mája 2005.

Gréci chcú stíhať Vodafone za odpočúvanie politikov

Atény 10. apríla (TASR) - Šéf výboru gréckeho parlamentu, ktorý vyšetruje škandál okolo odpočúvania telefónov premiéra Kostasa Karamanlisa a iných popredných ...

Telefónica a Verizon plánujú kúpiť najväčšieho mobilného operátora na svete Vodafone

Na telekomunikačnom trhu sa pripravuje obrovská transakcia. Konzorcium okolo španielskej firmy Telefónica a amerického Verizonu sa pokúša o prevzatie Vodafone.

Japonský starý rodič potrebuje dva mobily

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Mobilné telefóny tretej generácie ovplyvňujú chod dnešnej spoločnosti natoľko, že menia správanie spoločnosti a zároveň napomáhajú pri vzniku nových spoločenstiev. Z najnovšieho ...

Telefónica prevzala 50% plus 1 akciu kolumbijského Telecomu

Bogotá 9. apríla (TASR) - Španielska spoločnosť Telefónica S.A. prevzala 50 % plus 1 akciu štátnej kolumbijskej telefónnej spoločnosti Telecom. Zvyšok ...

RIM, výrobca BlackBerry, vykázal za rok 2005/06 skromný zisk

Waterloo 7. apríla (TASR) - Kanadská spoločnosť Research in Motion Limited (RIM), výrobca zariadení BlackBerry, ktoré umožňujú prístup k e-mailom a zároveň ...

LG Electronics zvýšil prognózu celkového odbytu mobilov

Las Vegas 7. apríla (TASR) - Spoločnosť LG Electronics Inc. zvýšila prognózu celkového odbytu mobilných telefónov v tomto roku na globálnom trhu. Svetová ...

Opice v londýnskej zoo už nekradnú mobilné telefóny

Londýn 7. apríla (TASR) - Opiciam v londýnskej zoologickej záhrady už prešla chuť na kradnutie mobilných telefónov od návštevníkov. Zamestnanci to docielili ...

Vo fínskej Nokii rušia pevné linky

Fínske mesto Nokia, ktoré je v tieni firmy rovnakého mena, vyhlásilo mobilizáciu. V rámci snáh o zlepšenie komunikácie zrušia všetkým zamestnancom radnice pevné linky.

Prima Štart sa teraz predáva v limitovanej edícii za polovičnú cenu

Prima Štart, ktorý obsahuje úvodný kredit vo výške 300 korún, Prima variant mesiac v hodnote 79 korún a službu CLIP na 30 dní bezplatne môžu zákazníci Orange získať v jednom balíčku.

Vodafone sa rozdelí na tri samostatné divízie

Vodafone rozdelí svoje aktivity do troch samostatných jednotiek: "Európa", "Stredná Európa, Blízky východ, ázijsko-tichomorský región a pobočky" a "Nové podniky

Siemens SL550: prenosný telefón pre pevné linky, ktorý nerozoznáte od mobilu

Domáce bezdrôtové telefóny sa čoraz viac podobajú na úspešnejšie mobilné. Dnes už nie je nič výnimočné, ak výrobca predstaví domáci telefón s farebným displejom a fotoaparátom.

Slovak Telekom chce predať Rádiokomunikácie do konca roku

Predaj Rádiokomunikácií, odštepného závodu Slovak Telekomu, sa po niekoľkých rokoch blíži k cieľu. Budúci týždeň by malo byť známe, kto postúpi do užšieho výberu.

Lekár si na mobil fotil, čo majú ženy pod sukňami

BRATISLAVA 5. apríla (SITA/Reuters) - Singapúrsky doktor, ktorý si pomocou fotoaparátu zabudovanom v mobilom telefóne robil detailné snímky spod sukní žien, si pôjde podľa rozhodnutia súdu posedieť na ...

Univerzálna služba bude podľa Orangeu stagnovať

Mobilný operátor Orange je presvedčený, že ak by poskytoval univerzálnu službu, bolo by to prínosom pre ďalší rozvoj trhu elektronických komunikácií.

Britský NTL kúpi mobilného operátora Virgin Mobile

LONDÝN 5. apríla (SITA, Reuters) - Britský prevádzkovateľ káblovej televízie NTL kúpi britského mobilného operátora Virgin Mobile UK. Ako spoločnosť NTL uviedla, vytvorí tak prvú spoločnosť vo Veľkej ...

Univerzálnu službu bude definitívne poskytovať Slovak Telekom

Univerzálnu službu bude na celom území Slovenskej republiky v kvalite určenej opatrením Telekomunikačného úradu SR (TÚ) definitívne poskytovať spoločnosť Slovak Telekom (ST).

Operátori: zákon sme neporušili, televíziu poskytujeme v 3G sieťach legálne

T-Mobile ani Orange zatiaľ nedostali od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) oficiálne oznámenie, že by začala proti nim správne konanie.

RVR: vysielajú operátori TV v 3G sieti oprávnene? Ak nie, bude pokuta

Rada pre vysielanie a rentransmisiu (RVR) začala správne konania voči Orange a T-Mobile pre možné neoprávnené prevádzkovanie retransmisie.

?istý zisk Orange bol v minulom roku 4,586 mld. Sk

Mobilný telekomunikačný operátor Orange Slovensko dosiahol vlani podľa slovenských účtovných štandardov čistý zisk vo výške 4,586 mld. Sk.

Nokia a módna značka WESC pripravili zaujímavú limitovanú edíciu modelu 3250

Módna značka WESC začala od 1. apríla predávať limitovanú 500-kusovú edíciu telefónu Nokia 3250. Telefón nielenže predizajnovala podľa vlastného gusta.

Motorola včera začala predávať ďalší 3G telefón E1070

Motorola včera začala na Slovensku predávať v poradí druhý videotelefón pre slovenský trh, Motorola E1070. Dostal sa tiež do dotovanej ponuky Orange.

Virgin Mobile oznámil vstup na francúzsky telekomunikačný trh

Paríž 3. apríla (TASR) - Šéf Virgin Group Richard Branson oznámil vstup britského mobilného operátora Virgin Mobile na francúzsky telekomunikačný trh.

Operátorom znižovanie cien nepomáha, EK zasiahne proti vysokým cenám roamingu

Európska komisia (EK) dnes odštartovala druhú a zároveň poslednú fázu verejných konzultácií o návrhu právneho predpisu EÚ na zníženie cien za medzinárodný roaming.

T-Mobile má nové volacie programy Fix, ktoré možno dobíjať

T-Mobile Slovensko prináša od 1. apríla svojim zákazníkom nové programy Fix, ktoré kombinujú princíp predplatenej karty s mesačným paušálnym programom.

O verejnú diskusiu k podmienkam pre tretieho operátora má záujem 78 subjektov

Telekomunikačný úrad SR do 31. marca 2006 vybavil 78 žiadostí o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh.

Smart roaming: lacnejšie dlhé hovory v zahraničných sieťach T-Mobile

T-Mobile Slovensko pripravil od 1. apríla pre zákazníkov mesačných programov novú službu Smart roaming, s ktorou zavádza nový systém spoplatňovania roamingových hovorov.

V Izraeli začali vyrábať kóšer mobily

Nielen jedlo a nápoje podľa židovských rituálnych predpisov sú v Izraeli kóšer. Najnovšie sa predávajú aj kóšer mobilné telefóny, určené predovšetkým pre ultraortodoxných židov. Chránia od svetských pokušení.