Slovenští alternativní operátoři dostali první licence

První čtyři slovenští alternativní operátoři získali licence na zřizování a provozování pevné veřejné telekomunikační sítě a na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě. Jak uvedl mluvčí Telekomunikačního úřadu SR (TÚ) Roman Vavro, jedná se o společnosti Dial Telecom, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia a PosTel.

Výzvu na podávání žádostí o licence zveřejnil TÚ 18. září. Aby mohli zájemci začít poskytovat služby hned od 1. ledna 2003, museli žádosti podat do 30 dnů od zveřejnění výzvy. V uvedeném termínu obdržel úřad celkem 11 žádostí. "Část žadatelů však nedodala všechny potřebné podklady. Licence proto získají postupně až po jejich doplnění," upřesnil Vavro. Po třicetidenní lhůtě zatím podala žádost jen jedna společnost.

Právě od začátku příštího roku dojde i na Slovensku k liberalizaci trhu hlasových služeb, což alternativním operátorům umožní přímo konkurovat Slovenským telekomunikacím. Držitelé licencí jsou povinni začít poskytovat příslušné služby nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci licence, nejdříve však 1. ledna 2003. Zároveň musí nejpozději do 20 dnů

doručení licence prokázat uhrazení jednorázového poplatku za licenci ve výši 100 tisíc slovenských korun. Dále musí platit roční poplatek v souvislosti se správou a kontrolou dodržování licence ve výši 200 tisíc slovenských korun plus 0,08 procenta z ročního obratu činností uvedených v licenci.

Operátoři také získali čísla pro službu výběru provozovatele - 1055 pro Dial Telecom, 1015 pro ConnSpec Telekom, 1017 pro Aliatel Slovakia a 1009 pro PosTel. Pro účastnická telefonní čísla může Dial Telecom používat číselné bloky 206xxxxx a 26xxxxx, ConnSpec Telekom 207xxxxx a 27xxxxx, Aliatel Slovakia 31xxxxxx a 21xxxxx, PosTel 209xxxxx a 29xxxxx.