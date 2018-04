Slovenský telekomunikační úřad chce větší kompetence

Větší kompetence a změnu financování požaduje Telekomunikační úřad SR (TÚ). Podle předsedy TÚ Milana Luknára chce úřad ve větší míře využívat služeb externích konzultantů a právnických firem. Změny by měl zavést nový zákon o elektronických komunikacích. "Pokud budou naše připomínky k zákonu zapracovány, budeme moci využívat služeb externích organizací," sdělil Luknár.

Mezi připomínkami TÚ k zákonu o elektronických komunikacích jsou i náměty k vzájemnému propojení veřejných telekomunikačních sítí, k regulaci cen, k výběrovým řízením a poplatkům, které bude úřad podle zákona vybírat.

Cílem návrhu zákona o elektronických komunikacích, který by měl nahradit stávající telekomunikační zákon, je implementace nového regulačního rámce EU do slovenského práva a odstranění nedostatků v platné telekomunikační legislativě. Navrhovaným dnem účinnosti zákona o elektronických komunikacích je 1. leden 2004 s výjimkou těch ustanovení, která nabudou účinnosti dnem přistoupení SR k EU. O definitivní podobě nové právní normy by měl slovenský parlament rozhodnout na listopadové schůzi.