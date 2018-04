Slovenský T-Mobile spouští UMTS - bude první

Server Mobil.sme.sk v předstihu uvedl informaci, že slovenský operátor T-Mobile dnes oficiálně spustí první síť třetí generace na Slovensku. Předběhne tak svého konkurenta Orange, který se sice sítí třetí generace pochlubil již na podzim, ale do komerčního provozu ji zatím neuvedl. Podle licence tak ale musí učinit do konce března letošního roku.

Slováci si tedy od dnešního dne budou moci vyzkoušet videohovory a další služby, které síť třetí generace (UMTS FDD) nabízí. Podle serveru Mobil.sme.sk bude zatím signálem pokryto jen centrum Bratislavy. Zbytek hlavního města by měl být pokryt do konce srpna a do konce roku by se signálu sítě třetí generace mohli dočkat i obyvatelé dalších slovenských měst. Plánované pokrytí konkurenční sítě operátora Orange není v současné chvíli známé. Zákazníci T-Mobile budou moci služeb sítí třetí generace využívat i v roamingu.

Slovenský T-Mobile zvolil nejrozšířenější evropskou variantu sítě třetí generace - UMTS FDD. Naopak tuzemský T-Mobile plánuje spuštění této sítě pravděpodobně až v příštím roce. Místo toho zahájil na podzim loňského roku provoz sítě s technologií UMTS TDD, která však neumožňuje hlasové a video hovory, naopak nabízí rychlejší přenos dat. Na jiné technologii - Flarion - ale spustil datovou síť loni na podzim i slovenský T-Mobile. Je tedy možné, že i u nás bude T-Mobile více spěchat a zahájí provoz sítě UMTS FDD s podporou videohovorů již letos. Síť třetí generace standardu UMTS FDD u nás jako první spustil Eurotel a očekává se, že velmi brzy se přidá Vodafone (Oskar).

Server Mobil.sme.sk uvádí, že videohovor u slovenského T-Mobile by měl prozatím stát stejně jako běžný hovor. Hovorné se však nebude odečítat z volných minut, ale bude účtováno samostatně. Novou síť třetí generace budou moci využívat pravděpodobně jen majitelé tarifních programů a to bez jakéhokoliv aktivačního poplatku. Slovenský T-Mobile prozatím nabízí jen dva mobily pro sítě třetí generace a to Nokii N70 a Sony Ericsson K608i (varianta modelu K600i prodávaného u nás). Je však pravděpodobné, že nabídku mobilů T-Mobile rychle rozšíří.