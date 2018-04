Slovenský T-Mobile myslí na studenty

Přinášíme vám přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Samsung už konečne chystá pre európsky trh nástupcu populárneho manažérskeho modelu D500 s označením D600. Funkciami nabitý model D600 sa u nás začne predávať v októbri. Aká bude jeho štartovacia cena?

Microsoft odkúpil telekomunikačnú spoločnosť Teleo a ide konkurovať telefónnej službe Skype.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že sa v septembri začne predávať nové véčko Panasonicu s označením VS3. Mali sme ho v redakcii a okrem série detailných fotografií vám ponúkame spoluúčasť na príprave veľkej recenzie.

Nemecká telekomunikačná skupina Deutsche Telekom musí zaplatiť spoločnosti Telegate 65,2 mil. eur plus úroky za neprimerané zvýšenie poplatkov za poskytovanie údajov o zákazníkoch.

Čína nariadila svojim gymnastom, aby večer vypínali počítače, nejazdili večer autami, vypínali si mobilné telefóny o 22:00, len aby boli čerství na druhý deň ráno.

Najväčší európsky telekomunikačný operátor Deutsche Telekom preinvestuje do roku 2007 v Nemecku 3 mld. eur na výstavbu vysokorýchlostnej dátovej siete z optických vlákien.

Pre Easy zákazníkov má T-Mobile novú ponuku. Všetci zákazníci s programami Easy Team a Easy Nonstop, môžu od 1. do 30. septembra každý deň v čase od 6.00 do 18.00 hod. posielať MMS správy do siete T-Mobile Slovensko za zvýhodnenú cenu.

T-Mobile láka študentov na program Relax. Od 1. septembra 2005 pripravil pre všetkých študentov špeciálnu ponuku mesačného programu Relax 60, s ktorým získajú 50 SMS správ mesačne do všetkých sietí zadarmo a zľavu 500 Sk na vybrané mobilné telefóny.

Záškolákom v Chorvátsku zrejme odzvonilo. V práve sa začínajúcom novom školskom roku si totiž rodičia môžu prostredníctvom esemesiek overiť, či ich ratolesti skutočne sedia v laviciach alebo radšej chodia poza školu.