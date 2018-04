Slovenský Orange chystá předplacené balíčky pro roaming

Přinášíme vám pravidelný přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Orange pripravuje balíčky s predplatenými minútami v roamingu

Orange už čoskoro predstaví nové roamingové balíčky, s ktorými zákazníci ušetria najmenej 25% pri volaniach v 25 európskych krajinách.

Začala sa vojna o roaming, už toto leto budeme volať lacnejšie

Aktivity Európskej komisie spojené s prípravami regulácie mobilných operátorov v oblasti poplatkov za hovory v zahraničí konečne prinútili mobilných operátorov konať.

Slovanet predstavil špeciálny volací program Ušetrite Dohodou

Slovanet zaradil do ponuky špeciálny volací program Ušetrite Dohodou, ktorý klientovi umožňuje určiť si výšku mesačného poplatku stanovením minimálneho hovorného.

Dotované telefóny - máj 2006 - Orange pridal smartphone SPV C600

Orange pridal do svojej ponuky smartphone SPV C600. Dostupný je však len pre firemných zákazníkov. T-Mobile na začiatku mesiaca osviežil svoju ponuku o nové modely.

Orange ponúkne zákazníkom s najvyššími paušálmi nové výhody

Zákazníci najvyšších hlasových účastníckych programov Paušál 250, Paušál 500 a Paušál 1000 sa od 9. mája stávajú členmi Orange VIP klubu pre elitných zákazníkov operátora.

UPC na jeseň ponúkne zákazníkom aj telefonovanie

Poskytovateľ služieb internetu a káblovej televízie, spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o., začne v jeseni poskytovať verejnú telefónnu službu.

Orange zruší v Británii do 2 tisíc pracovných miest

Mobilný operátor Orange zruší vo Veľkej Británii 1 800 až 2 000 pracovných miest v snahe znížiť náklady po svojej integrácii s internetovou spoločnosťou Wanadoo UK.

ATI bude dodávať grafické čipy pre telefóny Nokia

Nokia a ATI včera spoločne oznámili začiatok spolupráce, v rámci ktorej bude ATI dodávať grafické čipy a ďalšie riešenia pre telefóny Nokia.

Samsung predstavil nový vysúvací model D520

Samsung predstavil nový vysúvací model D520. Trojpásmový telefón využijú aj manažéri – v základnej výbave má prehliadač dokumentov, mobilnú tlač cez Bluetooth i e-mailový program.

LG začala predávať model Chocolate, spája ho s Londýnom a ženskou krásou

Spoločnosť LG začala podľa plánu od 3. mája predávať v Európe svoj luxusný vysúvací model KG800 Chocolate. K nám sa dostane až na budúci mesiac.

Nokia N91: hudobný telefón s harddiskom je konečne na trhu

Nokia N91 je pre tých, ktorí chcú mobil, fotoaparát a hudobný prehrávač s veľkou pamäťou v jednom. Bonusom je operačný systém Symbian 9.1.

T-Mobile bude dotovať Nokiu E61

T-Mobile zaradí do svojej dotovanej ponuky nový komunikátor Nokia E61. Podľa informácií operátorky na biznis linke sa telefón dostane do predaja do konca tohto mesiaca.

T-Mobile rozširuje BlackBerry na ďalšie telefóny s aplikáciou BlackBerry Connect

T-Mobile rozšíril svoju ponuku špeciálnych BlackBerry zariadení o nový model BlackBerry 8700, pričom doposiaľ predávaný model 7290 sa už len dopredáva.

Štyri mobilné telefóny Samsung získali ocenenie za objavnú technológiu

Samsung Telecommunications America informoval, že jeho model t509 bol na výstave CTIA WIRELESS 2006 vybraný spomedzi takmer 200 exponátov ako “Najlepší exponát”.

Vyvíja Apple svoj prvý mobil alebo nie? Dohady teraz dopĺňa videospot

Dohady o tom, či Apple posledný rok vyvíja svoj prvý mobilný telefón alebo nie neberú konca-kraja. Na legendách o novinke sa šéf Apple Steve Jobs musí dokonale baviť.

Tajná Nokia N83 bude mať 4 GB harddisk a 5-megapixelový fotoaparát

Len niekoľko dní po predstavení troch inteligentných telefónov triedy N sa na holandskom serveri Newmobile.nl objavili fotografie pripravoveného modelu N83.

Zatiaľ tajné: ako vyzerá nástupca hudobného mobilu Sony Ericsson W800i?

Na holandských stránkach Sony Ericssonu sa omylom objavili fotografie pripravovaného modelu W850i. Podľa dizajnu nadväzuje na modelový rad hudobných telefónov.

Slovak Telekom ukončil partnerstvo s hokejovou extraligou

Po tom, ako v januári ukončil

Za každý gól našich hokejistov na MS v Rige dá Orange 20000 Sk na charitu

Za každý gól, ktorý strelia hokejisti počas zápasov na MS v Rige súperovi, venuje Orange na charitu 20 tisíc korún. O konkrétnom použití finančných prostriedkov rozhodnú hráči.

Africký operátor kúpi konkurenta z emirátov

JOHANNESBURG - Najväčší africký mobilný operátor MTN kúpi za viac ako 5,5 miliardy dolárov dubajského operátora Investcom, lebo chce expandovať v Afrike aj na Blízkom východe. Po kúpe Investcomu bude MTN vlastniť siete v 21 krajinách a obsluhovať asi ...

3G od Orange je dostupné už pre milión ľudí na Slovensku

Orange oddnes rozširuje pokrytie signálom 3G do ďalších piatich slovenských miest: Malaciek, Modry, Nitry, Stupavy a Šamorína. T-Mobile ostáva s 3G stále len v centre Bratislavy.

T-Mobile začal ponúkať nové balíky služieb Donekonečna

T-Mobile Slovensko od 1. mája 2006 prináša všetkým novým a verným zákazníkom dva nové balíky služieb, v rámci ktorých môžu počas večerov alebo dní neobmedzene volať.

BenQ Mobile rozširuje pôsobnosť svojej pobočky vo Viedni

Taiwanský výrobca mobilných telefónov BenQ Mobile rozširuje pôsobnosť svojej viedenskej pobočky.

T-Com už neviaže ADSL na hlas, cena neviazaných programov je však takmer rovnaká

T-Com vyhovel požiadavkám Telekomunikačného úradu SR a nátlaku konkurencie a verejnosti a od 1. mája zaviedol štyri nové neviazané programy internetového pripojenia cez ADSL.

Spoločnosť Skype má 100 miliónov užívateľov

Spoločnosť Skype, zabezpečujúca komunikáciu cez internet na celom svete, dosiahla minulý týždeň významný medzník, keď prekročila počet 100 miliónov zaregistrovaných užívateľov.

Český Telecom a Eurotel zmiznú, nahradí ich O2

Zahraničný investor premenuje aj posledného z českých mobilných operátorov. Z Eurotelu sa tento rok stane O2, rovnakú značku ponesie aj Český Telecom.

Siemens prepustí tisíc pracovníkov telekomunikačnej divízie

FRANKFURT 28. apríla (SITA, Reuters) - Nemecká spoločnosť Siemens plánuje v rámci postupnej reštrukturalizácie telekomunikačnej divízie Com zrušiť približne tisíc pracovných miest. Siemens to zdôvodnil ...

?eský Telecom zaznamenal v 1. štvrťroku 23-% rast čistého zisku

Praha 27. apríla (TASR) - Česká telekomunikačná skupina Český Telecom zaznamenala v 1. štvrťroku 23-% rast čistého zisku a schválila vysoké dividendy.

Používanie mobilných telefónov ovplyvňuje mozog

Vyžarovanie z mobilných telefónov ovplyvňuje to, ako mozog pracuje. Zistili to austrálski vedci z Brain Sciences Institute na Swinburne University of Technology v Melbourne.

Rušia vám 3G siete televízny príjem? Problém má UPC

Telekomunikačný úrad SR v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami občanov voči výstavbe základňových staníc mobilných sietí 3. generácie UMTS vydal oficiálne stanovisko.

EK schválila akvizíciu Teleringu zo strany Deutsche Telekom

BRUSEL 26. apríla (SITA, Reuters) - Európska komisia (EK) schválila prevzatie rakúskeho operátora Telering nemeckou telekomunikačnou spoločnosťou Deutsche Telekom. EK si však stanovila podmienku, že Deutsche ...