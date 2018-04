Slovenský Eurotel má také GPRS

(ČIA, SITA) - Komerční provoz služby GPRS (General Packet Radio Service) dnes spustila společnost EuroTel Bratislava pod názvem Mobil Internet @ GPRS. Jak uvedl generální ředitel společnosti Robert Chvátal, do konce roku budou klienti za službu platit měsíční poplatek, přičemž jim nebudou účtovány další poplatky za přenesená data. Službu však zatím přinejmenším do příštího roku nebudou moci využívat majitelé předplacených karet Easy.

GPRS umožňuje přenos dat rychlostí od devíti do 40 kbps. EuroTel očekává, že v roce 2004 budou na trhu technologie umožňující datový přenos s rychlostí až 2048 kbps. GPRS umožňuje také přístup na WAP a do sítě internet, k tom je však potřeba speciální telefon, který tyto funkce podporuje. Firma v rámci služby Mobil Internet @ GPRS nabízí aplikace z oblasti zábavy, her a informací.

K 30. srpnu letošního roku evidoval EuroTel Bratislava téměř 1,078 milionu aktivních zákazníků, z toho 795,34 tisíce aktivních uživatelů předplacených karet Easy. Majoritním vlastníkem společnosti jsou s 51 procenty Slovenské telekomunikace, ovládané společností Deutsche Telekom. Zbývajících 49 procent vlastní konsorcium Atlantic West B. V., tvořené dceřinými firmami Verizon Communications a AT&T Wireless Services.