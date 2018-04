Slovensko: videohovory za cenu běžného hovoru

Přinášíme vám pravidelný přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Zaujali vás videohovory? Viete vôbec, koľko za ne zaplatíte?

T-Mobile dnes spúšťa komerčnú prevádzku sietí UMTS. Medzi novými službami pribudnú videohovory, vďaka ktorým uvidíte volaného. Koľko za túto službu zaplatíte?

Dotované telefóny - január 2006 - Zmena v T-Mobile

T-Mobile do ponuky zaradil Sony Ericsson K608i s podporou sietí 3G a prestal dotovať Nokiu 6021.

Slovak Telecom sprístupní svoje káble iným operátorom

O prístup k takzvaným miestnym vedeniam, teda telekomunikačným káblom vedúcim od bytového telefónu až po najbližšiu ústredňu už Slovak Telecom požiadalo 5 operátorov.

Evolúcia mobilných sietí na Slovensku

Mobilné siete sú rozdelené do troch generácií a každá z nich vyjadruje mieru ich technologickej vyspelosti.

Aké služby ponúka sieť tretej generácie?

V sieti tretej generácie možno využívať niektoré nové služby. Je to napríklad videotelefonovanie, prenos multimediálnych súborov, rýchle dátové prenosy a pohodlný internet.

Ruský dizajnér predstavil mobilný telefón budúcnosti

Dnešná veľkosť mobilných telefónov sa síce zmenšuje a do popredia sa dostávajú najmä menšie modely mobilov, no v budúcnosti by ich mali nahradiť ešte menšie.

Alcatel investuje 40 mil. EUR do reorganizácie výroby a vývoja

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzska telekomunikačná spoločnosť Alcatel investuje do operácií v regióne Paríž 40 miliónov EUR, v prepočte 1,5 miliardy ...

Aktualizované: T-Mobile spustil sieť tretej generácie UMTS

Videohovory cez mobilný telefón, sledovanie televíznych programov a počúvanie hudby, rýchle dátové prenosy a plnohodnotné prezeranie webstránok. Už odzajtra v T-Mobile.

Vodafone pribudlo 7,1 milióna nových zákazníkov

LONDÝN 24. januára (SITA, Reuters) - Britský mobilný operátor Vodafone Group získal v treťom finančnom kvartáli, ktorý skončil 31. decembra minulého roka, približne 7,1 mil. nových zákazníkov. Klientská ...

Oskar Vodafone sa od 1. februára premenuje na Vodafone

Český mobilný operátor Oskar Vodafone bude od 1. februára pôsobiť pod názvom Vodafone. Bližšie informácie zverejní Oskar Vodafone tesne pred zmenou obchodnej značky.

Počet klientov operátora O2 vzrástol na 27,4 mil. zákazníkov

LONDÝN 23. januára (SITA, Reuters) - Britský mobilný operátor O2 evidoval v treťom finančnom kvartáli, ktorý skončil 31. decembra minulého roka, nárast klientskej bázy o 1,75 mil. na 27,4 mil. zákazníkov.

Väčšinovým vlastníkom dánskeho TDC sa stalo konzorcium NTC

Kodaň 20. januára (TASR) - Konzorcium Nordic Telephone Company (NTC) je novým väčšinovým vlastníkom dánskej telekomunikačnej spoločnosti TDC. Konzorcium, ...

T-Mobile Magyarország má nového generálneho riaditeľa

Budapešť 20. januára (TASR) - Doterajší riaditeľ marketingu a odbytu maďarského mobilného operátora T-Mobile Magyarország Janos Winkler sa stane novým ...

Motorola zvýšila obrat aj zisk vďaka modelu Razr

New York 20. januára (TASR) Americká spoločnosť Motorola zvýšila v 4. štvrťroku 2005 tak obrat, ako aj zisk. Druhý najväčší výrobca mobilných telefónov ...

Senátor sa chcel rozviesť formou SMS

BRATISLAVA 20. januára (SITA/AFP) - Malajský senátor Kamaruddin Ambok dostal od súdu pokutu, za to, že sa so svojou manželkou rozviedol pomocou SMS a hlasového odkazu na jej odkazovači. Tento 52-ročný ...

Pridlhé telefonovanie v Rusku spôsobuje omrzliny prstov

Moskva 20. januára (TASR) - Európska časť Ruska zažíva extrémne mrazy, kvôli ktorým sa trhajú káble elektrického vedenia, praská vodovodné potrubie a ...

Ďalší podvod! Nezasielajte SMS na číslo 300, prídete o tisíce!

Spoločnosť TIPOS upozorňuje verejnosť na neznámeho podvodníka, ktorý sa neoprávnene vydáva za zamestnanca tejto spoločnosti. Údajných výhercov vyzýva na číslo 300 poslať desať esemesiek.

Predaj hudby cez internet a mobily sa v roku 2005 strojnásobil

Londýn 19. januára (TASR) - Predaj hudby cez internet a mobily sa v roku 2005 strojnásobil. Iba hudobné vydavateľstvá zaznamena.