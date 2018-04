Slovensko: ST čekají pokles hlasových služeb

Postupný pokles podílu hlasových služeb na pevných linkách na slovenském maloobchodním telekomunikačním trhu předpokládá společnost Slovenské telekomunikace (ST), která byla až do konce loňského roku monopolním poskytovatelem těchto služeb. Firma odhaduje, že podíl těchto služeb na trhu klesne z loňských 37,82 procenta na 26,79 procenta v roce 2006.

Podíl mobilních hlasových služeb by měl mít podle ST kolísající trend. Z loňských 43,6 procenta se sice zvedne na letošních 48,15 procenta a na 50,05 procenta v roce 2004, do roku 2006 však klesne na 49,52 procenta. Podíl datových služeb podle ST vzroste z loňských 6,93 na 10,52 procenta v roce 2006. Postupně by se měl zvyšovat i podíl internetových služeb - z loňských 1,36 na 4,93 procenta v roce 2006.

Podíl ostatních služeb podle odhadů ST klesne z loňských 10,92 na 8,25 procenta v roce 2006.