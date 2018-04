Slovensko: omezte dominanci Slovak Telecomu

Slovenský operátor pevných linek ST čelí snaze Telekomunikačního úřadu o omezení jeho dominantního postavení na trhu pevných linek. Podle analýz úřadu má ST u připojení bytových i nebytových zákazníků natolik významné postavení, že na maloobchodním trhu nečelí efektivní

soutěži a může do značné míry postupovat nezávisle na konkurenci i uživatelích, sdělil ČTK mluvčí úřadu Roman Vavro.

Úřad odeslal ST výsledky analýz v pondělí. Po uplynutí třicetidenní odvolací lhůty úřad pošle analýzy Evropské komisi k vyjádření. Pokud komise materiál posoudí kladně, určí

Telecomu povinnosti, které podnítí soutěž na trhu.

Podle úřadu by měl Telecom umožnit svým účastníkům přístup ke službám kteréhokoli podniku, který poskytuje veřejně dostupné telefonní služby. ST by také neměl podle úřadu u

připojení do pevné sítě požadovat nepřiměřeně vysoké nebo nízké ceny, bránit konkurenci vstoupit na trh, upřednostňovat určitou skupinu uživatelů nebo vázat služby koncovým uživatelům na poskytování pevných linek.

Telekomunikační úřad navrhl, aby mu Telecom předkládal oddělenou evidenci nákladů, tržeb a vloženého kapitálu. Úřad chce z rozvah posoudit, zda ST nediskriminuje některý podnik nebo

nepožaduje nepřiměřené ceny za služby.

Slovenské zákony umožnily liberalizaci na trhu poskytovatelů pevných linek už od roku 2003, Telecom se od té doby ale stále nedohodl s alternativními operátory na podmínkách propojení a ve skutečnosti zcela ovládá trh.