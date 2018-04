Snové ceny mobilního internetu. Slovensko se těší na nového operátora

Tiskovou konferenci svolala společnost Swan na neděli 4. 10. v půl třetí odpoledne. O její hlavní náplni není téměř pochyb, bude věnována představení čtvrtého mobilního operátora na slovenském trhu. Nasvědčují tomu i tajemné billboardy, které se na Slovensku objevily před pár dny. Lákají například na vstup do čtyřky či informují, že „kdo šetří, má za čtyři“.

Za tajemnou kampaní stojí společnost Swan, která koncem roku 2013 uspěla v aukci kmitočtů po boku velkých hráčů. Název operátora je zatím tajemstvím, všeobecně se však má za to, že by se v souvislosti s billboardovými slogany měl jmenovat Štvorka. Nasvědčuje tomu i přehled internetových domén vlastněných právě společností Swan. Registrovány má například i domény stvorka.sk či 4-ka.sk. Hrátky s číslovkou čtyři v billboardové kampani by však mohly odkazovat i jen na fakt, že nový operátor bude čtvrtým plnohodnotným hráčem slovenského mobilního trhu.

Jisté však je, že s jeho vstupem na trh se dá očekávat i boj o zákazníky, a tedy i cenová válka. „Příchodem čtvrtého operátora nastává další vlna snižování poplatků všeobecně, předpokládám, že o čísle čtyři uslyšíme hodně. Čtvrtý operátor svolal tiskovou konferenci na 4. října na 14:30, což je neděle, tedy čtyřka je určitě magické číslo,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz šéfredaktor portálu touchIT.sk Ondrej Macko.

Čtvrtý slovenský operátor srazí ceny mobilních služeb

Macko se domnívá, že minimálně v první fázi přinese Swan na slovenský mobilní trh nejlevnější hovory i internet a kvalitní technickou podporu. „Čtvrtý operátor musí přijít se zajímavou cenou,“ podotkl s tím, že tak učinil již počátkem roku, když nabídl za pouhých pět eur měsíčně (136 korun) téměř neomezený mobilní internet v síti 4G/LTE. Ten se však dal kvůli malému plošnému pokrytí používat pouze na velmi omezeném území.

Každá započatá minuta odchozího hovoru by měla stát pouhé čtyři eurocenty (1 Kč). Operátor se zpočátku soustředí na předplacené služby. Klíčové pro úspěch operátora je podle Macka podílnictví Slovenské pošty, která podle pátečního vydání Hospodářských novin měla koupit 20 % akcií nové společnosti. Částku 6,1 milionu eur (téměř 166 milionů korun) má splácet tři roky.

Tuto informaci však Slovenská pošta popřela. „V případě mobilního operátora je to tak, že si Slovenská pošta zajistila právo možnosti nabytí až dvaceti procent akcií nového mobilního operátora formou opce. Samotné uplatnění opce bude záviset na dosažených výsledcích, a to nejdříve v letech 2016 a 2017,“ upřesnil pro redakci Mobil.iDNES.cz vedoucí odboru komunikace Slovenské pošty Tomáš Kuča a dodal, že v případě, kdy to nebude pro poštu ekonomicky efektivní, tak opce nevyužije.

„V případě mobilního operátora jsme nikdy nemluvili o ceně 6,1 milionu eur. Ani o tom, že se má taková částka splácet tři roky,“ dodal s tím, že za takových podmínek vstoupil letos státní podnik v podobě 20% podílu do pojišťovny Poštovní banky, která se následně přejmenovala na Poštovní pojišťovnu.

Nicméně spojení státního podniku se soukromým sektorem způsobuje velký rozruch. Čtvrtý operátor tímto partnerstvím získá obsáhlou prodejní síť. Od pondělí 5. října totiž pobočky Slovenské pošty rozšíří nabídku služeb o služby čtvrtého mobilního operátora. Hospodářským novinám to potvrdila mluvčí Slovenské pošty Stanislava Pondelová. Podle Macka tak bude nový hráč disponovat více než tisícem prodejních míst po celém Slovensku, o čemž mohou ostatní slovenští operátoři pouze snít.

A nabídka služeb nového operátora může být časem ještě obsáhlejší. „Něco jako mobilní televize do smartphonu určitě časem přibude, když Swan Multimedia již nyní poskytuje přes internet televizi pro domácnosti a spektrum nabízených programů je celkem lákavé. Inovace tedy určitě uvidíme,“ podotkl Macko.

V souvislosti s plánovaným představením nového operátora vzpomněl také na doby, kdy na slovenský mobilní trh vstupoval třetí operátor. „Když přicházel na trh třetí operátor (O2), myslel jsem si, že trh u nás je již rozdělený a že to bude velmi náročné. Dnes má třetí operátor výrazný tržní podíl. Něco podobného se stane i nyní. Rovněž si myslím, že trh si již tři operátoři rozdělili a opět se najde místo i pro čtvrtého,“ uvedl s tím, že výhodou nového hráče je právě spojení se Slovenskou poštou.

Nový operátor musí mít silný marketing, musí dbát důrazně na kvalitu a přicházet s novými akcemi, například telefony za euro. „Zvýší se tlak na kvalitu, ale i na cenu,“ předznamenal Macko úlohu čtvrtého slovenského operátora.

Operátoři se po aukci „kousli“, bránili se národnímu roamingu

Výsledky výběrového řízení na přidělení frekvencí v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz oznámil slovenský regulační úřad již zkraje roku 2014. Ještě do konce roku 2013 stačil vydat povolení všem účastníkům, kteří se aukce zahájené téhož roku v srpnu zúčastnili. Kromě slovenských operátorů Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia se do ní zapojila právě i společnost Swan, třetí největší poskytovatel internetových služeb na Slovensku.

Společnost působící na trhu od roku 2000 přitom není žádným mobilním nováčkem, působila totiž coby virtuální operátor v síti slovenského O2. Jelikož jí však k poskytování plnohodnotných hlasových služeb scházela dohoda se stávajícími slovenskými operátory o komerčním pronájmu jejich mobilních sítí, fungovala od 13. března 2015 až dosud pouze v omezeném režimu. Klienti tak mohli využívat pouze datové mobilní služby v síti 4G/LTE.

Avšak již to způsobilo na místním trhu rozruch. Balíček s datovým limitem 100 GB totiž Swan nabízí za pouhých pět eur, v přepočtu tedy za 135 korun. Snová nabídka nejen pro místní trh, ale i z pohledu toho českého. Výjimečnou je tato nabídka i z pohledu přenosové rychlosti, která při stahování i uploadu činí shodně 1 Mbit za sekundu.

I když společnost do vybudování vlastní sítě investovala nemalé finanční prostředky (více než šest milionů eur), k plošnému poskytování hlasových služeb potřebovala využívat i pokrytí stávajících operátorů. Jelikož dosud zprovozněné vysílače Swanu pokrývají zhruba 40 % slovenské populace, potřebuje si pro plnohodnotné fungování pronajímat v nepokrytých oblastech vysílače konkurenčních operátorů.

Zpřístupnění svých sítí novému hráči se však zavedení operátoři bránili. Například Orange dosáhl u soudu vydání předběžného opatření, podle kterého nemusel svou síť Swanu zpřístupnit. I přes průtahy v jednání s operátory o národním roamingu se společnost rozhodla ke spuštění vlastní mobilní sítě i bez možnosti volání či posílání SMS. Mobilní služby v plném rozsahu chtěla přitom spustit již na podzim 2014.

Česko se má co učit, na čtvrtého operátora stále čeká

Vstup nového hráče na mobilní trh se očekával i od české aukce kmitočtů pro sítě čtvrté generace. To se však ani ve dvou aukcích nepodařilo. První totiž kvůli vysokým nabídkám stávajících operátorů Český telekomunikační úřad zrušil (více zde), ve druhé si pak volné kmitočty rozdělili pouze současní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone.

Nepomohlo ani vyčlenění nejlukrativnějších kmitočtů v pásmu 800 MHz výhradně pro nového hráče. Toto zvýhodňování ze strany ČTÚ se však mobilním operátorů nelíbilo, aukci proto chtěli soudně napadnout (více zde). Ani nová taktika českého regulátora nebyla dostatečně přesvědčivá, v obnovené aukci se buďto dalším zájemcům nepodařilo frekvence vydražit, nebo nesehnali včas dostatečný finanční obnos. Byli i takoví, kteří změnili strategii a na český trh vstoupili raději jako virtuální operátor (více zde).

Aktualizováno o vyjádření vedoucího odboru komunikace Slovenské pošty.