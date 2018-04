Slovensko má zákon o elektronických komunikacích

Zákon o elektronických komunikacích schválila ve středu 3. prosince Národní rada SR. Nový zákon tak od ledna příštího roku nahradí dosavadní telekomunikační zákon. Hlavním cílem nové legislativní normy je implementace regulačního rámce EU do slovenského práva a odstranění nedostatků v platné telekomunikační legislativě.

Zákon o elektronických komunikacích mění povinnosti firem v přístupu a propojování veřejných komunikačních sítí včetně přístupu k místním vedením. Stanoví rovněž povinnost vydat referenční nabídku přístupu a propojení sítí a referenční nabídku na pronájem okruhů. Zákon dále rozšiřuje působnost a posiluje postavení slovenského Telekomunikačního úřadu (TÚ). Jeho financování je však i nadále ponecháno v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací, což EU již několikrát kritizovala.

Poslanci nepodpořili návrh, aby telekomunikační operátoři nemuseli financovat odposlouchávací zařízení. V platnosti tak zůstává současný režim financování odposlechů, který se již v minulosti stal předmětem dosud nevyřešeného podání k Ústavnímu soudu SR. Podle předsedy Asociace telekomunikačních operátorů Vladimíra Ondroviče může tato skutečnost ovlivnit výši investic ze strany telekomunikačních operátorů.

Nový zákon přivítal slovenský TÚ s tím, že nyní by mělo následovat schválení státního rozpočtu na takové úrovni, aby mohl uplatnit všechny svoje kompetence regulátora. Spokojenost s přijetím zákona vyjádřily i Slovenské telekomunikace.

Příprava českého zákona o elektronických komunikacích se momentálně nachází ve fázi, kdy jej ministerstvo informatiky předkládá vládě. Zákon by měl vstoupit v platnost nejpozději k datu přijetí ČR do EU, tj. v květnu příštího roku. Ministr informatiky Vladimír Mlynář však již přiznal, že se pravděpodobně nepodaří zákon schválit tak, aby začal platit současně se vstupem ČR do EU. "Termín bychom rádi dodrželi, osobně ho ale nepovažuji za reálný. U tohoto zákona preferuji kvalitu před rychlostí," uvedl k tomu Mlynář.