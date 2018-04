Slovenské Telekomunikácie na prodej

Slovenská vláda tento týden ohlásila, že vyhlásí konkurz na 51% podíl ve státním podniku Slovenské Telekomunikácie, a.s. Vyhlášení proběhne ihned po té, co projde návrh na odprodej podílů vládou.

K nabídkovému řízení budou přizvány největší světové podniky, mezi které patří SBC Communications, Deutsche Telekom, France Telecom, British Telecommunications a Telia s Telenorem. Tak to alespoň vidí Ian Logan, vice prezident Deutsche Bank AG, která bude celý obchod řídit. Analytici odhadují, že telekomunikační společnost má hodnotu mezi 611 milióny a 2.5 miliardy amerických dolarů.

Samozřejmě bude ale záležet na té které firmě, jak si bude Slovenské Telekomunikace cenit. Tento trh je v těchto zeměpisných končinách stále atraktivní, jelikož je zde stále co nabízet. Nemyslím si, že je Česká republika (a o Slovensku mám podobné tušení) na vrcholu telekomunikační špičky, co se alespoň pozemních komunikací týká. Dokonce se obávám, že sice máme moderní služby, ale ty základní nejsou ještě zcela v 100% pořádku a to nás spíš trochu brzdí a drží v druhé polovině závodního pole.

Návrh, který jde do vlády ke schválení počítá s prodejem 51% procentního podílu zahraničnímu partnerovi a s 34% podílem, který zůstane vládě. Ten bude později nabídnut k odprodeji díky nabídkám na odkoupení akcií.

Vláda chce peníze, získané z prodeje podílů v ST použít věru dobromyslně. Údajně by se mělo investovat do výstavby silnic a železnic a také do výstavby bytů. Ovšem pokud to půjde se silnicemi na Slovensku jako u nás, zřejmě přijdou byty trochu zkrátka.

Je zde 99% šance, že návrh projde již dnes, řekl ministr dopravy a spojů Jozef Macejko. potřebujeme silného zahraničního partnera, který by zajistil dostatečnou konkurenceschopnost Slovenským Telekomunikáciím, dodal. Takovéto prohlášení jsem ale již někdy slyšel nezní vám to povědomě?

Vláda prohlásila, že chce dokončit obchod v první čtvrtině roku 2000. Původně měla vláda ohlásit tendr v první polovině r. 1999 a obchod se měl uskutečnit do konce roku 1999.

Jen tak pro srovnání je nyní na Slovensku díky Slovenským Komunikáciím 29.4 telefonních linek na 100 obyvatel a do konce roku se plánuje rozšíření na 30 linek na 100 obyvatel. Průměr v západní Evropě je ale 50 linek na 100 obyvatel. S takovými čísly je jasné, že slovenská telekomunikační společnost potřebuje šlápnout na plyn.

Je jasné, že čím více by byla modernizovaná telekomunikační infrastruktura na Slovensku, tím více by dostal stát za 51% podíl v Slovenských Telekomunikáciích. Na druhou stranu, pokud je situace taková, jaká je nyní (a věřím, že to není tak zlé ba naopak), je zde ještě spousta míst, kde se dají utratit peníze investora a nového majitele. Ovšem ty se samozřejmě brzy vrátí. Jen doufejme, že se to nebude vracet na úkor zákazníka, ale spíše naopak, že zákazník bude za telefon platit rád. Nebo alespoň s menším odporem, než tomu bylo doposud.