Slovenské telekomunikace zneužily postavení na trhu

Slovenské telekomunikace (ST) se soudí s Protimonopolním úřadem (PMÚ), podle něhož největší slovenský operátor zneužívá své dominantní postavení na trhu.

Slovenské telekomunikace podaly minulý týden odvolání proti únorovému rozhodnutí úřadu, které jim ukládá zaplatit pokutu 10 milionů SK. PMÚ tehdy již podruhé rozhodl, že ST - bývalý monopolní telekomunikační operátor - hrubě omezily hospodářskou soutěž. Odvoláním ve sporu, který může zásadně ovlivnit postup liberalizace slovenských telekomunikací, se bude zabývat Nejvyšší soud SR.

Jádrem pře mezi ST a PMÚ je část rozhodnutí vydaného PMÚ 22. února 2001, ve kterém nařizuje Slovenským telekomunikacím pronajmout místní vedení (fyzická linka od ústředny ke koncovému uživateli) každému zájemci, který o to požádá a má platnou licenci. Podle PMÚ je soustava místních vedení unikátním zařízením, ke kterému mají vzhledem k liberalizaci trhu právo přistupovat všichni poskytovatelé telekomunikačních služeb. Tím, že Slovenské telekomunikace odmítly tento pronájem, se podle PMÚ snažily vyloučit hospodářskou soutěž na místní úrovni a zabezpečit si monopolní postavení na tomto trhu.

Chce Slovensko do Evropské unie?

Podle Slovenských telekomunikací ale slovenský telekomunikační zákon takovou povinnost neukládá. Podle tiskové mluvčí Slovenských telekomunikací Gabriely Nemkyové se Protimonopolní úřad ve svém rozhodnutí odvolává pouze na doporučení Evropské unie (EU); ta však nejsou součástí slovenského práva. Nemkyová k tomu dodává: “Navíc svým rozhodnutím Protimonopolní úřad vlastně zasahuje do regulace telekomunikačního trhu, k čemuž není oprávněn.” Regulátorem telekomunikací je na Slovensku Telekomunikační úřad.

Právě rozhodnutí o tomto sporném bodu zřejmě bude určující pro další vývoj liberalizace slovenských telekomunikací. Doporučení z Bruselu samozřejmě nejsou v SR - stejně jako v ostatních nečlenských zemích unie - závazné. Jestli ale budou moci slovenské regulační orgány postupovat spíše podle nich než podle benevolentnějších platných zákonů své země, liberalizaci tamních telekomunikací to může velmi výrazně pomoci.

Jak přinutit zákazníky platit víc…

Počátkem konfliktu ST s PMÚ nebyla služba, kterou vlastně zákon ani nevyžadoval, ale stížnost Asociace poskytovatelů internetu (API) na to, že Slovenské telekomunikace účtují vlastním zákazníkům za stejnou službu o 30 % méně než zákazníkům jiných poskytovatelů připojení k internetu. Slovenské telekomunikace navíc nasazením frekvenčních filtrů nutily zákazníky jiných poskytovatelů připojení k internetu pořídit si třikrát dražší službu Analog+ nebo ještě nákladnější digitální okruh. Aby toho ale nebylo málo, omezily ST poskytování digitálních okruhů. Marián Ďurkovič z Asociace poskytovatelů internetu k tomu řekl: “Slovenské telekomunikace se takovou formou snažily donutit poskytovatele internetu, aby na sebe přebrali náklady na fakturaci a rizika neplacení za služby, které neposkytují oni, ale Slovenské telekomunikace. Tímto chováním Slovenské telekomunikace současně sebraly koncovým uživatelům možnost volby mezi poskytovateli služeb.”

Protimonopolní úřad Slovenské republiky rozhodl už v říjnu loňského roku o tom, že Slovenské telekomunikace zneužívají svého dominantního postavení na trhu. Udělil třímilionovou pokutu a nařídil ST, aby od dosavadní praxe upustily, odstranily všechny frekvenční filtry a zavedly stejné podmínky pro všechny uživatele. ST ale i nadále v používání frekvenčních filtrů pokračovaly a nepřestaly diskriminovat jiné poskytovatele internetového připojení. Podle Ďurkoviče za vzniklou situaci nesou nemalý podíl zodpovědnosti i Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR a Telekomunikační úřad SR, které o hrubém porušování zákonů ze strany Slovenských telekomunikací věděly, ale žádné kroky k nápravě neučinily.

Podle názoru Asociace poskytovatelů internetu by se nečinností uvedených státních orgánů měl zabývat Nejvyšší kontrolní úřad SR.

Náš dominantní operátor může být zatím v klidu

Český Telecom by se mohl ocitnout v podobné situaci – ani u nás totiž nejsou nařízení Evropské unie závazná. A stejně jako na Slovensku jsou naše telekomunikační zákony a vyhlášky k bývalému monopolu, Českému Telecomu, výrazně měkčí, než by byla EU. V České republice si však na chybějící možnost pronájmu místních vedení Českého Telecomu zatím nikdo nestěžoval. A dá se předpokládat, že pokud nebude Český Telecom provokovat antimonopolní nebo telekomunikační úřad takovým způsobem, jako to dělaly Slovenské telekomunikace, nikdo se tím ani zabývat nebude.