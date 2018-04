Slovenské O2 spustí komerční provoz už příští jaro

V úvodní fázi se Telefónica O2 na Slovensku zaměří na předplacené karty, po nich přijdou rychle další služby, řekl Šedivý. Slovenský trh podle něj snese pokles cen, protože na něm byli dlouhé období jen dva konkurenti. Prostor k expanzi vidí v celé šíři trhu.

Do konce tohoto roku chce Telefónica O2 spustit neveřejné technické testování provozu. Pak přijdou na řadu komerční aktivity. Zpočátku bude slovenská Telefónica O2 využívat existující mobilní sítě prostřednictvím vnitrostátního roamingu. Jedná o tom s oběma slovenskými operátory, společnostmi Orange a T-Mobile. V rámci národního roamingu bude Telefónica poskytovat i datové služby.

Úřady přidělily slovenské Telefónice O2 licenci k provozu mobilní sítě koncem srpna. Vlastní síť GSM musí uvést do provozu do šesti měsíců a síť UMTS do jednoho roku. Její zákazníci budou mít telefonní čísla začínající trojčíslím 949.