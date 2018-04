Slovenská vláda chce ovládnout Radiokomunikace

Plnou kontrolu nad společností Radiokomunikace chce získat slovenská vláda. Podnik totiž patří Slovenským telekomunikacím, ve kterých má stát pouze minoritní podíl. Cena

Radiokomunikací by se měla pohybovat od 1,5 do dvou miliard Sk. Oznámil to dnes slovenský ministr dopravy, pošt a telekomunikací Pavol Prokopovič.

Vláda SR zatím neuvedla jakým způsobem hodlá Radiokomunikace získat. "Neuvažujeme o tom, že bychom za to platili v hotovosti," uvedl Prokopovič. Jednou z možností však podle něj je, že by stát za společnost zaplatil částí akcií Slovenských telekomunikací.

Radiokomunikace jsou v současnosti odštěpným závodem Slovenských telekomunikací. Majoritním akcionářem Slovenských telekomunikací je s 51 procenty akcií Deutsche Telekom. Zbývající část patří slovenské vládě.