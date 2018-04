Slovenská prokuratura protestuje, Telefónica O2 může přijít o licenci

"Dospěli jsme k závěru, že mnohé námitky vůči transparentnosti, objektivnosti a v konečném důsledku i zákonnosti tohoto tendru jsou opodstatněné," řekl René Vanek, zástupce krajského prokurátora.

"Z tohoto důvodu jsme podali protest prokurátora proti rozhodnutí Telekomunikačního úřadu," dodal Vanek. Prokuratuře vadí zejména to, že účastníci výběrového řízení nevěděli "jakou váhu mají jednotlivá kritéria jako cena, pokrytí či rychlost."

Telefónica totiž získala licenci i přesto, že nabídla nejnižší cenu - 150 milionů slovenských korun. Výběrová komise argumentovala tím, že Telefónica může nejvíce přispět ke zvýšení konkurence na slovenském trhu. Toto kritérium mělo váhu až 50 procent.

To se však nelíbí neúspěšnému konsorciu B Four, za nímž stojí investiční skupina Penta společně s českými Radiokomunikacemi a rakouským Mobilkomem. To nabídlo nejvyšší cenu a Penta nyní očekává, že novému operátorovi licenci odeberou a vyhlásí nové výběrové řízení.

Slovenský Telekomunikační úřad (TÚ) však trvá na tom, že tendr byl v pořádku. Problémy s výběrovým řízením, v němž Telefónica porazila ostatní konkurenty, nevidí ani ministr Lubomír Vážny. Telefónica O2 tak nadále připravuje spuštění vlastní sítě. Z počátku však bude využívat síť konkurenčního T-Mobile. - více zde

"Není nám známa žádná skutečnost, která by jakýmkoli způsobem zpochybňovala zákonnost vydaného rozhodnutí. Pokračujeme v realizaci naší investice podle plánu," reagoval na probíhající protest generální ředitel Telefónica O2 Juraj Šedivý.

TÚ se k podané stížnosti prokurátora musí vyjádřit do 30 dnů. Pokud s ní nebude souhlasit, může se celý případ dostat až k Nejvyššímu soudu. Ten poté bude rozhodovat nad zákonností výběrového řízení.

Předseda Asociace telekomunikačních operátorů Vladimír Ondrovič řekl, že vzniklá situace určitě znejistí budoucí zákazníky O2. "Pro nového operátora jsou takovéto problémy brzdou v růstu," dodal.

Licenci pro Telefónicu TÚ vydal 25. srpna minulého roku na základě výběrového řízení, v rámci kterého upřednostnila devítičlenná komise Telefónicu před společnostmi Mobilkom Austria a B Four. Původně měl o slovenský trh zájem i Vodafone, ten se ale nakonec do soutěže nepustil. - více zde