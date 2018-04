Slovákům prodej Telekomunikací pomohl. Pomůže i nám?

(ČIA,SITA) - Prodej Slovenských telekomunikací (ST) v loňském roce byl podle Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) třetí nejvýznamnější privatizační transakcí v postkomunistických státech. Před ST, kde objem kontraktu dosáhl 939 milionů USD, se umístil prodej polské telekomunikační společnosti Telekomunikacja Polska v hodnotě 4,3 miliardy USD a ruské ropné a těžební společnosti Onako, která byla prodána za 1,08 miliardy USD.Díky prodeji ST Slovensko zaznamenalo mezi postkomunistickými státy druhý nejvyšší příliv přímých zahraničních investic na jednoho obyvatele. Podobně i prodej 35procentního podílu v Telekomunikacja Polska společnosti France Telecom se podepsal na vysokém přílivu přímých zahraničních investic do Polska, které dosáhly hodnoty zhruba devět miliard USD.S blížícím se dokončení privatizace velkých státních podniků však bude podle EBRD důležité přitáhnout zahraniční investice jak do výstavby na zelené louce, tak i do soukromých společností.Čistý příliv přímých zahraničních investic dosáhl na Slovensku v loňském roce podle údajů EBRD 1,5 miliardy USD, přičemž Národní banka Slovenska oficiálně vykázala příliv kapitálu v objemu 1,976 miliardy USD. Celkem do středoevropských, balkánských a pobaltských států podle odhadu světové banky loni plynulo 20,83 miliardy USD. Podíl Slovenska na investicích v regionu tak zhruba činí 7,2 procenta.V České republice zatím prodej podobných polostátních společností provázejí problémy. Státu se zatím nedaří z těchto transakcí získat předpokládané zisky.