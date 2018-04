Slovak Telecom propustí do dvou let 4000 zaměstnanců

Dominantní slovenský poskytovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom (ST) sníží do konce roku 2006 počet zaměstnanců zhruba o 4000 lidí. Na konci loňského roku firma zaměstnávala 6727 lidí včetně pracovníků závodu Radikomunikácie. Bez tohoto podniku, který by se měl od mateřské firmy odčlenit, celkový počet zaměstnanců ST do konce roku 2006 klesne na zhruba 2700 lidí.

"Dnes potřebujeme mnohem více pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oblasti marketingu, obchodu a managementu, potřebujeme špičkové odborníky schopné zavádět a provozovat moderní technologie. Celkově už ale nepotřebujeme pro zajištění našich činností tolik lidí jako v minulosti," uvedl šéf ST Miroslav Majoroš.

Mluvčí ST nedokázala upřesnit, jaký podíl z celkem snižovaného počtu zaměstnanců připadne na propouštění a jaký na přechod pod dceřiné firmy, které se teprve oddělí od kmenové

společnosti. Chystané snižování počtu zaměstnanců je součástí transformačního plánu telekomu, který má za cíl zefektivnit všechny činnosti do konce roku 2006. Na jednoho zaměstnance by mělo připadat asi 500 linek.

Největší pokles zaměstnanců už společnost prodělala v minulých letech. Při vstupu současného majoritního vlastníka Deutsche Telekom v roce 2000 v ST pracovala na plný úvazek 13.518 lidí. Podle mluvčí společnosti ale naprostá většina z propuštěných zaměstnanců našla nové pracovní uplatnění.