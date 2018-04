Slovak Telecom chce koupit podíl v EuroTelu do konce roku

Největší slovenský poskytovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom (ST) chce uzavřít koupi 49 procent akcií mobilního operátora EuroTel od konsorcia Atlantic West B.V. do konce letošního roku. ČTK to během mezinárodní telekomunikační konference Slovensko vysokou rychlostí v Evropě řekl prezident ST Miroslav Majoroš.

"Smlouva už byla podepsána, takže jedinou podmínkou naplnění smlouvy je schválení (transakce) regulátorem. Při snaze všech zainteresovaných, pokud všechno půjde dobře, by se to mohlo všechno z hlediska regulátora a protimonopolních orgánů uzavřít do konce roku," uvedl Majoroš.

Šéf slovenského telekomu problémy ze strany Evropské unie, která bude koupi posuzovat, nečeká. "Doufáme, že k průtahům nedojde," dodal Majoroš. Po ukončení transakce se Slovak Telecom, který patří do skupiny Deutsche Telekom, stane stoprocentním akcionářem EuroTelu.

Prezident ST odmítl zveřejnit kupní cenu za 49procentní balík akcií, pouze upřesnil, že ji společnost uhradí z vlastních zdrojů. Podle dřívějších tvrzení neoficiálních zdrojů agentury

Reuters by se hodnota transakce mohla pohybovat kolem 250 milionů eur (téměř osm miliard korun).

Po ovládnutí EuroTelu telekomem zřejmě dojde k jeho přejmenování na T-Mobile, pod kterou působí mobilní operátoři v skupině Deutsche Telekom. Rozhodnutí ale bude záviset zejména na akcionářích ST, kterými jsou také ministerstvo dopravy a Fond národního majetku.

Změnu značky již načrtl šéf představenstva EuroTelu Michael Günther. "Koupě 49procentního podílu v EuroTelu společností Slovak Telecom je základním předpokladem pro rozšíření úspěšné spolupráce mezi EuroTelem a společností T-Mobile International,"

uvedl.