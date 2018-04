Slováci už mají televizi v mobilu, brzy se dočkáme i my

Maximum možností, které nabízí sítě 2,5. generace (GSM/GPRS), bylo včera dosaženo – slovenský operátor EuroTel Bratislava totiž svým zákazníkům nabídnul možnost sledovat televizní vysílání na mobilním telefonu. EuroTel spolupracuje se zpravodajskou televizní stanicí TA3, kterou tak bude možné v průběhu celého vysílání kdykoliv živě sledovat na displeji mobilu. Tato služba se jmenuje Mobilvízia.

Vedle sledování TA3 můžete na mobilu ještě on-line poslouchat tři rozhlasové stanice (Fun Radio, Rock FM Radio a Rádio B1) a off-line se podívat na pořady Láskanie a Je to možné? z nabídky televize Markíza. Abyste si mohli vychutnávat televizi v mobilu, potřebujete splňovat jenom tři podmínky – být zákazníkem EuroTelu Bratislava, a to s takovým paušálním programem, abyste si mohli aktivovat rychlé datové přenosy HSCSD nebo GPRS. Potom musíte mít Nokii 7650 nebo 9210i. Nyní už stačí si jenom službu aktivovat a správně si nastavit mobil. Až do konce roku je příjem vysílání zdarma, platí se jenom za přenesená data nebo dobu připojení (podle způsobu připojení – HSCSD či GPRS).

Přestože technické řešení je zatím obestřeno tajemstvím, podařilo se nám zjistit některé detaily. TA3 dodává EuroTelu své zpravodajství v digitálním formátu. Ten je optimalizuje pro zobrazení na displeji mobilního telefonu a vysílá (streamuje) na mobilní telefony, které se k odběru přihlásí. Na mobilním telefonu je aplikace (jde o upravený RealOne Player), která video přehrává. Ta se prostřednictvím datového (v případě uzavřeného vysílání) nebo internetového (tak je možné zpřístupnit vysílání komukoliv) spojení připojí k serveru a stahuje živé vysílání.

Technické řešení je velmi prosté a v podstatě ani nevyžaduje účast mobilního operátora. Pokud by TA3 vysílala zpravodajství z veřejného internetového serveru, mohl by její zpravodajství sledovat kdokoliv. EuroTel informoval, že Mobilvízia je zákazníkům dostupná i v roamingu – pokud se přihlásí do sítě, která HSCSD nebo GPRS podporuje.

V současnosti má HSCSD u EuroTelu Bratislava aktivované několik stovek až tisíc zákazníků. GPRS komerčně odstartovalo teprve včera. EuroTel prý bude spokojen, pokud aspoň část zákazníků bude sledovat TA3 půl hodiny denně (jeden zpravodajský blok). V současnosti ale prezentuje službu spíše jako záležitost image operátora.

Podle našich informací pracuje na vývoji podobné služby i český RadioMobil, který je stejně jako EuroTel Bratislava součástí skupiny T-Mobile International. Informace o tom, kdy a se kterými televizními či hudebními stanicemi bude RadioMobil podobnou službu nabízet, v tuto chvíli nejsou dostupné. Mělo by ale jít o stanice zaměřené především na zábavu (filmy, hudba – s největší pravděpodobností půjde o některou ze stanic vysílaných v tuto chvíli po kabelu); v případě zpravodajství se zřejmě bude kvůli náskoku v digitálním vysílání jednat o Českou televizi. Jasná v tuto chvíli ale není ani cenová politika RadioMobilu. Pokud se dozvíme něco bližšího, budeme vás informovat.

Videoreportáž TA3 o službě Mobilvízia (formát ASF).