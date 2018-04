Slováci už budou platit za parkování mobilem

Městská část zaplatí za systém Mobil Parking více než 42 milionů slovenských korun. Komerční provoz by měl začít na začátku příštího roku. Uvádí to agentura SITA.

Celý systém funguje tak, že parkující řidiči si budou muset nejprve zřídit u správce systému dobíjecí konto, ze kterého se jim budou stahovat poplatky za parkování. Po zaparkování na ulici pošle řidič textovku, která mu umožní hodinu beztrestného parkování.

Blížící se konec parkovací lhůty mu připomene systém textovou zprávou. Systém bude spolupracovat s policejní databází a městští policisté si budou moci ověřit, jestli vozidlo bez parkovací karty má opravdu parkování zaplaceno či nikoliv.

Pokusy o mobilní platby už tu byly

Evropský pokus o univerzální operátorský platební systém Simpay zkrachoval na konci loňského června. Za jeho krachem údajně stál rozdílný pohled regulátorů trhů. I tak ovšem panovaly o využití mobilních mikroplateb částečné pochybnosti – zejména, jestli je jejich nasazení větším přínosem pro nás uživatele nebo operátory.

Agentura Forrster Research například uvádí, že krach Simpay nebyl velkým překvapením, protože mobilní telefon je coby kanál pro rozsáhlé platební systémy příliš drahý a nespolehlivý. Pro placení malých částek mobilem tak zatím zůstanou jen PR SMS.

V Asii je situace nadějnější

"Už před dvěma až třemi lety jsme přemýšleli, jak uložit informace z magnetického pásku na kartě do mobilního telefonu," řekla Sue Gordon-Lantrop z Visa International. Pilotní programy byly spuštěny v Jižní Koreji a v Japonsku.

V Koreji nainstalovali do třech milionů telefonů operátora SK Telecom čipy, které umožňovaly bezkontaktní platby. Do pilotního provozu se zapojilo přes 470 tisíc zařízení v restauracích, kavárnách a podobných podnicích. Výsledkem pokusu bylo, že devadesát procent účastníků by chtělo platit mobilem znovu.