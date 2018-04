Slováci si na Nový rok zavolají zadarmo

Přinášíme vám pravidelný přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Slovak Telecom: Na Nový rok bezplatné miestne i medzimestské hovory

Telefonovanie zadarmo počas 1. januára 2006 zahŕňa miestne a medzimestské volania v sieti ST. Uskutočnené hovory sa nebudú počítať do voľných minút vo volacom programe.

Dotované telefóny v Slovak Telecome - január 2006

Zákazníci spoločnosť Slovak Telecom si môžu od 1. januára 2006 vybrať jeden z moderných šnúrových telefónov v cene od 1,20 Sk (s DPH).

Philips strojnásobí svoj podiel v čínskom distribútorovi TCL

Holandský výrobca elektroniky Philips plánuje strojnásobiť podiel v čínskej distribučnej spoločnosti TCL zo súčasných 2,46 % na 7,46 %.

Česi si kúpili už 19 miliónov mobilných telefónov

Praha 28. decembra (TASR) - V roku 1996, kedy bola spustená modernejšia sieť systému GSM, si v Česku kúpil mobilný telefón asi každý sedemdesiaty človek.

France Télécom možno kúpi podiel v operátorovi Euskaltel

PARÍŽ 27. decembra (SITA, Reuters) - Spoločnosť France Télécom možno kúpi podiel v španielskom operátorovi Euskaltel a získa miesto v jeho predstavenstve. Informoval o tom predseda predstavenstva telekomunikačnej ...

Na Štedrý deň sa už viac esemeskuje ako volá

Tohoročné vianočné sviatky sa obišli bez problémov mobilných sietí z minulých rokov, kedy esemesky meškali aj niekoľko hodín.

Slovak Telecom: Mobilné volania za 1,20 Sk a paušály za 117,80 Sk

Slovak Telecom pripravil od 1. januára 2006 predĺženie akcie, vďaka ktorej môžu noví bytoví zákazníci získať množstvo výhod s pevnou linkou aj v roku 2006.

V Orange sa cez Vianoce odoslalo takmer 21 miliónov SMS

Telekomunikačná prevádzka v sieti Orange Slovensko sa počas Štedrého dňa a Vianoc niesla už tradične v znamení SMS a obrazových správ.

Telefónica a Vodafone nakupovali v Česku za miliardy korún

V českom biznise sa tento rok točili neobvyklé čiastky. Nákupy firiem či ich častí za miliardy korún pritom v krajine doteraz neboli obvyklé.

KPN sa zaujíma o kúpu švajčiarskeho operátora Sunrise

Düsseldorf 27. decembra (TASR) - Holandský telekomunikačný koncern KPN sa zaujíma o kúpu švajčiarskeho telekomunikačného operátora Sunrise. Ako povedal ...

?o nás čaká v roku 2006 v telekomunikáciách? Veľké zmeny

Telekomunikačný úrad zverejnil svoje očakávania zmien, ktoré sa v roku 2006 udejú v telekomunikačnom biznise na Slovensku.

V Číne používa mobil 388 miliónov ľudí, čo je 29 % obyvateľov

PEKING 27. decembra (SITA, AFP) - Počet používateľov mobilných telefónov v Číne rapídne rastie. Čína, ktorá je najväčším trhom mobilnej komunikácie na svete, zaznamenala ku koncu novembra 388 mil. používateľov ...

Tri tajné modely: v januári predstavia nové Siemensy

Nemecký server Modopo zverejnil fotografie a informácie o troch zatiaľ tajných modeloch, ktoré predstavia v januári pod značkou BenQ-Siemens.

V Saudskej Arábii sa v Superstar nedá hlasovať cez SMS

Rijád 26. decembra (TASR) - Saudskoarabský mobilný operátor dnes zrušil esemeskové hlasovanie v Star Academy - súťaži o najlepšieho speváka, ktorá je ...

Operátori v ČR získali za vianočné SMS desiatky miliónov

Praha 26. decembra (TASR) V desiatkach miliónov českých korún sa pohybuje príjem troch českých mobilných operátorov za sobotu: z vyjadrení ich zástupcov ...

V Kórei budú obžaloby oznamovať esemeskou

Soul 26. decembra (TASR) - Juhokórejčania sa možno od nového roku budú na displeje svojich mobilných telefónov pozerať s istými obavami, keďže osobám, ...

Vedecké kuriozity 2005

BRATISLAVA 26. decembra (SITA/AFP) - Uplynulý rok sa do svetovej kroniky ľudstva zapísal ako rok prírodných katastrof a mnohých tragédií, no i napriek tomu sa počas neho stalo mnoho udalostí nad ktorými ...

T-Mobile: Pozor na volací tón zadarmo - nie je tak úplne zadarmo

T-Mobile okrem akcie "MMS za korunu" spustil aj ďalšiu akciu, v rámci ktorej si môžu všetci zákazníci vrátane Easy stiahnuť volací tón „All Right Now“ úplne zadarmo.

T-Mobile: MMS za korunu aj zo zahraničia až do konca januára

T-Mobile prináša možnosť posielať MMS správy za korunu. Akcia platí v čase od 6.00 do 18.00 hodiny až do konca januára 2006 a to aj zo zahraničia.

TOP50: najčítanejšie články na MOBIL.SME.SK v roku 2005

Pripravili sme pre vás rebríček TOP50 najčítanejších článkov na portáli MOBIL.SME.SK za celý rok 2005. Čo vás v roku 2005 zaujalo naviac?

Za prísahu vernosti Hitlerovi v mobile odsúdili mladého Rakušana

VIEDEŇ 22. decembra (SITA/AP) - V Rakúsku sa vo štvrtok musel pred súdom obhajovať dvadsaťročný muž z Tirolska, ktorý si na odkazovač v mobilnom telefóne nahral prísahu vernosti Adolfovi Hitlerovi. Podľa ...

TÚ určil za poskytovateľa univerzálnej služby Slovak Telekom

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) určil rozhodnutím za poskytovateľa univerzálnej služby spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST). "Úrad zároveň uložil operátorovi povinnosť poskytovať ...

Nové telefóny Motorola budú mať konečne krajšie grafické prostredie

Motorola po niekoľkých rokoch mení grafické prostredie v softvéri nových modelov, ktoré sa začnú predávať v budúcom roku. Nová grafika prináša niekoľko sexy zmien.

Volkswagen predá IT divíziu gedas spoločnosti Deutsche Telekom

FRANKFURT 21. decembra (SITA, AFP) - Najväčšia európska automobilka Volkswagen predá svoju IT divíziu, ktorá pôsobí pod názvom gedas, nemeckému telekomunikačnému gigantu Deutsche Telekom. Volkswagen neuviedol ...

Telekomunikačný úrad zverejní výzvu na tretieho operátora

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR v 1. polovici roka 2006 zverejní výzvu na pridelenie frekvencií v pásmach GSM 900, 1800 MHz a UMTS pre tretieho mobilného operátora.

India očakáva zdvojnásobenie investícií do IT a telekomu

NAJ DÍLÍ 21. decembra (SITA, Reuters) - Plánované zahraničné investície do rýchlo rastúcich sektorov telekomunikácií a informačných technológií by sa mali v Indii v budúcom roku zdvojnásobiť na 22 mld.

Mobily vraj zvyšujú stres v rodinách

Mobilné telefóny zvyšujú stres v rodinách. Tvrdí to sociologička z wisconsinskej univerzity Noelle Chesleyová. V rokoch 1998 až 2001 skúmala americké rodiny s oboma pracujúcimi rodičmi a snažila sa zistiť, či má na pohodu v domácnosti nejaký vplyv vlastníctvo ...

Operátori si budú môcť navzájom predávať voľné frekvencie

Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorú schválil parlament mynulý týždeň, sa dotkla aj odpájania neplatičov za telekomunikačné služby.