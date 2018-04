Slováci řekli ne koncesionářským poplatkům za mobil

Přinášíme vám pravidelný přehled informací o dění v telekomunikacích na Slovensku. Přehled připravuje server Mobil.sme.sk , s kterým spolupracujeme. Minulý přehled najdete zde.

Zvíťazil zdravý rozum: za mobil už netreba platiť koncesionárske poplatky

Ľudia, ktorí dlhujú rozhlasu alebo televízii platby za koncesionárske poplatky, nemusia zaplatiť vysoké penále z omeškania. Zároveň už nebude povinné platiť za mobil.

Európska komisia zníži neprimerane vysoké ceny roamingu

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová dnes oznámila, že chce zasiahnuť proti neprimerane vysokej cene roamingových hovorov.

LG na kongrese 3GSM: 3G telefóny a mobilná digitálna televízia

LG Electronics, svetová štvorka v oblasti mobilných telefónov, predstaví na Svetovom kongrese 3GSM telefón LG U880 3G, telefón LG V9000 DMB a satelitný DMB telefón.

Deutsche Telekom a odbory sa predbežne dohodli na prepúšťaní

FRANKFURT 8. februára (SITA, Reuters) - Zástupcovia spoločnosti Deutsche Telekom a odborovej organizácie ver.di sa predbežne dohodli na plánoch prepustenia 32 tis. zamestnancov v Nemecku. Operátor Deutsche ...

Gréckom otriasa odpočúvací škandál v súvislosti s OH 2004

Najvyššími vládnymi a policajnými kruhmi v Grécku otriasa v súčasnosti veľký škandál spojený s odpočúvaním mobilných telefónov.

Je to oficiálne: novým generálnym sponzorom hokejistov sa stal Orange

Novým generálnym partnerom slovenskej hokejovej reprezentácie a Slovenského zväzu ľadového hokeja sa stala spoločnosť Orange Slovensko.

Aký mobil kúpiť na Valentína? Máme pre vás zaručené tipy!

O týždeň je tu Valentín a ak hľadáte pre svoju partnerku alebo partnera hodnotný darček, výrobcovia mobilov vám ponúknu špeciálne série obľúbených mobilných telefónov. Čo všetko pre nás pripravili tento rok?

Toshiba vyvinula nový vysokorýchlostný pamäťový čip FeRAM

Japonský elektronický koncern Toshiba vyvinul nový vysokorýchlostný pamäťový čip. Takzvaný FeRAM čip disponuje pamäťovou kapacitou 64 megabitov.

Španielski mobilní operátori budú musieť sprístupniť siete

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Európska komisia (EK) schválila návrh španielskeho telekomunikačného regulátora Comisión del Mercado de las telecomunicaciones, ktorý chce regulovať veľkoobchodný trh prístupu ...

Sony Ericsson podstatne zlepšil výbavu komunikátora P990i

Spoločnosť Sony Ericsson dnes zverejnila množstvo nových aplikácii pre model P990i, ktorý je vlajkovou loďou inteligentných telefónov UMTS podporujúcich Wi-Fi.

Sony Ericsson predstavil ultratenký komunikátor M600i

Spoločnosť Sony Ericsson predstavila nový komunikátor s podporou UMTS - M600i a operačným systémom Symbian. Inteligentný telefón je hrubý 15 mm.

Motorola chystá novú sériu telefónov v originálnej farebnej úprave Tattoo

Motorola chystá novú sériu modelov E815, RAZR V3 a ROKR E1 s originálnou farebnou úpravou krytov Tattoo.

Palm pripravuje ďalší komunikátor s Windows, tentoraz pre siete 3G

Švédsky server Mobil.se zverejnil informácie o novom komunikátore spoločnosti Palm, ktorý nadväzuje na model Treo 700w.

Novým generálnym partnerom hokejistov sa stane pravdepodobne Orange

Divákov na hokejových štadiónoch prekvapili v piatok rozhodcovia, ktorí namiesto v bielo-čiernych pruhovaných dresoch na ľad vykorčuľovali v oranžovo-čiernej kombinácii.

Máme fotografie ďalších 4 tajných noviniek od BenQ Siemens

Združenie IF Design ocenilo štyri nové mobilné telefóny a zverejnilo ich fotografie. Všetko by bolo v poriadku, ak by nešlo o zatiaľ tajné projekty Venus, Ulysses, Hermes a Cupid.

V Grécku takmer rok odpočúvali mobil premiéra

ATÉNY 2. februára (SITA/AFP) - Gréckemu premiérovi Costasovi Karamanlisovi a ďalším členom vlády niekto skoro rok odpočúval telefóny. Vo štvrtok o tom informoval hovorca gréckeho kabinetu Theodoros Roussopoulos.

Alcatel vykázal v poslednom štvrťroku vlaňajška 16-% rast zisku

Paríž 2. februára (TASR) - Francúzska spoločnosť Alcatel, druhý najväčší európsky výrobca telekomunikačných zariadení, vykázal v poslednom štvrťroku vlaňajška ...

V Kalifornii budú monitorovať ovzdušie holuby vybavené mobilmi

Londýn 2. februára (TASR) - Americkí vedci sa chystajú vypustiť kŕdeľ holubov vybavených mobilnými telefónmi, ktorých úlohou bude monitorovať znečistenie ...

Nokia začala predávať model 6230i v limitovanej hudobnej edícii Rafťáci

Spoločnosť Nokia pripravila pre mladých hudobných fanúšikov špeciálnu hudobnú edíciu telefónu Nokia 6230i Music Pack Rafťáci Edition.