Slováci mají super rychlá mobilní data, Češi zase ostrouhali

Obyvatelům hlavního města Bratislavy poskytne T-Mobile i rychlejší HSDPA, které vpustí do mobilu internet s rychlostí 3,6 Mbps. Kromě slovenského T-Mobile spustí dnes HSDPA i konkurenční Orange.

Evropští operátoři, včetně místního Eurotelu, zatím provozují tuto technologii s rychlostí 1,8 Mbits. Zrychlování se obecně čeká na podzim. Internet přes HSDPA může zatím dosáhnout až 14 Mbps.

Kromě rychlých dat rovnou do mobilu zvýšil T-Mobile i rychlost u služby Rýchly internet. Ta funguje na technologii Flarion, o které uvažoval i český T-Mobile. S rychlostí 5,6 Mbps a cenou do dvou tisíc slovenských korun by mohl konkurovat i leckterým nabídkám ADSL nebo kabelových televizí v ČR.

Slováci sice spouštějí rychlejší HSDPA, ale nemají zatím v nabídce zařízení, která by rychlost 3,6 Mbps podporovala. Prodává zatím jen PCMCIA kartu s podporou rychlosti 1,8 Mbps. Nové telefony a karty zvládající vyšší rychlost by se u operátora měly objevit az koncem roku. Mobily s rychlým HSDPA představila nedávno Motorola a slibuje jejich uvedení na trh během podzimu. - více zde

Česká kotlina experimentuje s TDD

V České republice zatím rychlý internet na bázi HSDPA provozuje jenom Eurotel. A to s maximální rychlostí 1,8 Mbps.

T-Mobile se zaměřil na rozvoj datové sítě UMTS TDD, která je už sítí třetí generace, ale nepodporuje hlasovou službu. Nejvyšší nabízená rychlost je 1024 kbps.

"Zatímco my pilotujeme TDD, tak slovenští kolegové zvolili HSDPA. O zavedení této technologie aktuálně neuvažujeme, protože jsme přesvědčeni, že potřeby českých zákazníků jsou v této chvíli jinde," říká Martina Kemrová, mluvčí českého T-Mobile, a dodává, že jejich Internet 4G je především alternativou k ADSL.

Zákazníci českého Vodafonu si na HSDPA mohou nechat zajít chuť. Operátor totiž na konci července oznámil, že pozastavuje výstavbu sítě UMTS. Důvodem je nízká návratnost investice, potvrdil mluvčí Jakub Hrabovský s tím, že se firma bude poohlížet po levnějších alternativních řešeních.