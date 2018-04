Slováci dostanou zpět svůj propadlý kredit. Čechy změny nečekají

Automatické navracení propadlého kreditu již zavedli dva ze tří tamních operátorů. Kredit po opětovném dobití předplacené karty automaticky vrací Orange a Telefónica O2, T-Mobile se dle serveru Mobil.SME.sk chystá stejnou službu zavést během několika dní.

Operátoři tím reagují na žalobu, kterou proti nim podala Asociace spotřebitelských subjektů Slovenska (obdoba českého Sdružení obrany spotřebitelů - pozn. red.).

Orange službu zavedl již v únoru krátce poté, co praktiku nakládání s nevyčerpaným kreditem otevřeně kritizoval slovenský ministr spravedlnosti Štefan Harabin. O2 pak kredit automaticky vrací již od ledna minulého roku.

Vstřícný krok nestačí

Asociaci se přesto nelíbí smluvní podmínky, které firmy ve sporné věci používají. V žalobě požaduje jejich úplné vypuštění. Operátoři tak dosud nemají vyhráno.

Žalobce poukazuje zejména na složitost procesu navracení kreditu. T-Mobile například požaduje po klientech zaslání písemné žádosti s kopií dokladu o zakoupení kreditu. To chce asociace změnit a zároveň požaduje, aby byli odškodněni i ti spotřebitelé, kteří o to zpětně požádají. To je ale dle operátorů nereálné.

Jediným tamním operátorem, který projevil možnost nápravy i v otázce vypuštění smluvních podmínek, je Telefónica O2. Tu ale asociace do žaloby nepochopitelně nezahrnula, což se nelíbí zejména společnosti Orange.

V Česku se vrací kredit jen v ochranné době

V Česku kredit vrací pouze T-Mobile a Vodafone, avšak jen v rámci takzvané ochranné doby. Ta je u prvního jmenovaného jeden, u druhého tři měsíce od vypršení platnosti kreditu. Telefónica O2 kredit mimo individuální případy nevrací vůbec. - čtěte Kredit na předplacence může snadno propadnout ve prospěch operátora

Na dotaz iDNES.cz, zda se chystají v návaznosti na aktuální dění na Slovensku změny v podmínkách pro navracení propadlého kreditu i u českých operátorů, odpověděl pouze T-Mobile. "Vzhledem k tomu, že T-Mobile kredit na požádání vrací, o změně podmínek neuvažujeme," uvedla jeho tisková mluvčí Martina Kemrová. Zrušení omezujícího rozhodného období tím však ponechala bez komentáře.

I postup českých operátorů může být dle Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) považováno za nedovolené obohacení a smluvní podmínky lze označit jako nepřiměřené. "Pokud zákazníkovi společnost při jeho neaktivitě předplacenou kartu zruší, je povinností společnosti vrátit zákazníkovi nevyužitý kredit," uvedl již dříve k tématu Jiří Žůrek z SOS. Přesto se k podobnému kroku jako jeho slovenská alternativa nerozhodlo.