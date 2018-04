SlideIT: vyzkoušejte na svém Windows telefonu nový styl psaní

Bobtnání úhlopříčky displeje nebo vměstnání více písmen na jedno tlačítko - numerické, suretype QWERTY bloky - nejsou jedinou cestou, jak zvýšit rychlost psaní textu na dotykovém displeji.

Zajímavou metodu psaní ztělesňují nové klávesnice, na kterých se písmena nevyťukávají, ale vytyčují. Jedna taková je součástí základní programové nabídky u Omnií II prodávaných v USA pod operátorem Verizon.

Princip psaní je přitom jednoduchý – k napsání daného slova jednoduše ťuknete na počáteční písmeno termínu a pak na displeji postupně přejedete všechna další písmena, z kterých se slovo skládá. Na displej se mezi tím tvoří "cestička", která přesně kopíruje pohyb vašeho prstu.







V případě, že vytyčená cestička jasně definuje unikátní výraz, objeví se tento na displeji. Pokud lze z vyznačených písmen sestavit více slov, aplikace je nabídne k selekci.

V nastavení můžete nastavit automatické vkládání mezer za dokončená slova, případně aktivovat našeptávač při běžném vyťukávání znaků. Psaní vytyčovacím způsobem je velice spolehlivé, ale bohužel zatím jen pro podporované jazyky, kterými je angličtina a španělština. Znamená to tedy, že zatímco jednoduchou anglickou větu: christmas is coming s pomocí Swype klávesnice "narýsujete" velmi svižně a napoprvé, její český ekvivalent z ní nevymáčknete.

Nevýhodou je, že nelze přepnout na běžný způsob zadávání textu, protože v landscape režimu by Swype byla rozhodně nejlepší klávesnicí; tlačítka jsou opravdu velká. Bohužel klávesnice má neustále tendenci tvořit cesty.

Klávesnici Swype již z interneru nestáhnete, jelikož se krátce po vypreparování z Omnie II a jejího uvolnění ve formě CABu ozvali tvůrci, že jim vývoj klávesnice zabral dlouhých sedm let a svou klávesnici tak chtějí prodávat, což je vcelku pochopitelné.

SlideIT - čmárání slov i v češtině a pohodlně

Na problém neexistující podpory češtiny ostatně tuzemští uživatelé narazili i u asi první klávesnice tohoto druhu, kterou byla multiplatformní ShapeWriter. Je tady ale podobný projekt s názvem SlideIT od softwarového týmu Daser. Jejich klávesnice je aktuálně dostupná pro Windows Mobile a Symbian. Kromě instalačního CABu najdete na domovských stránkách projektu i spousty lokalizačních balíčků a mezi nimi i český.

Po instalaci klávesnice samotné je nutný restart telefonu, poté následuje instalace lokalizace. Bez balíčku totiž ze SlideIT česká slova nevymámíte. Pro správnou funkci musíte ještě nastavit český jazyk jako primární. To provedete stiskem tlačítka "12@", čímž aktivujete ovládací panel. V nastavení lze nastavit klávesnici jako defaultní, rovněž je možné automaticky do slovníku ukládat nová slova a to v nastavených intervalech od 15 minut po několik hodin. Zmíněné nastavování výchozího slovníku (jazyků) najdete ve třetí záložce.

Velmi zajímavá je záložka zkratek, kde je seznam několika sousloví nebo názvů subjektů, jejichž rychlé vypsaní zajistíte vytyčením písmen zkratky. Seznam lze libovolně modifikovat, a pokud určité termíny užíváte často, určitě tuto funkci uvítáte.

Ovládací panel ještě umožňuje realizaci funkce copy/paste, a volbu mezi klasickým vyťukáváním textu a režimem slide. Tato záložka dále slouží k zadávání číslic, písmen s diakritikou a dalších znaků. Užitečná je také funkce připínáčku, který podrží aktivní záložku se znaky a číslicemi – výhodné pokud do textu zadáváte třeba telefonní číslo.

Pro zápis speciálních znaků slouží režim grafiti, který vyvoláte stiskem tlačítka G. Rozpoznávání psaného písma, tolik typického pro PDA, v případě HD2 odzvonilo, u SlideIT je zápis znaků docela přesný.

Samotné psaní v režimu slide je opravdu dosti spolehlivé a i přes nevelkou plochu, kterou klávesnice na displeji zabírá, je její velikost ideální. V okénku nad klávesnicí se zobrazují možná slova, která lze z vykreslené kombinace písmen sestavit. Kýžené jednoduše vyberete jedním dotykem a vložíte tak do psaného textu. Symbol plus pak logicky slouží k přidávání slov do slovníku.

Aplikaci jsme testovali na HTC HD2, který jsme v nedávné recenzi za vkládání textu právě nechválili. čtěte - Nejlepší komunikátor současnosti si vás získá. V porovnání s běžnou HTC klávesnicí je recenzovaná spolehlivější a i v běžném ABC režimu se na ní píše velmi dobře. V landscape fomátu se klávesnice neroztáhne a na vzniklém volném místě se objeví grafiti okno k zadávání speciálních znaků. Celkově postrádáme jen vibrační odezvu při běžném psaní.

Sečteno a podtrženo, SlideIT je špičkovou aplikací, která českým uživatelům konečně umožňuje zadávat text vytyčením písmen. Připočteme-li její kompaktnost, databázi zkratek a snadnou práci s textovou schránkou, není divu, že si tvůrci cení licence na necelých 15 USD (asi 270 Kč). SlideIT ale můžete zdarma vyzkoušet. Kromě současně dostupné verze pro Windows telefony a Symbian se chystá nasazení na systém Google Android a dočkají se i majitelé iPhonů.

Soubory ke stažení:



Zkušební verze SlideIT pro Windows telefony

Jazykové balíčky pro WM

Zkušební verze pro Symbian (jen dotykové modely)

Jazykové balíčky pro Symbian