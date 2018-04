Slibuje vám něco operátor? Nahrajte si ho, máte na to právo

Jak na to s chytrým telefonem Ačkoli některé starší telefony bez operačního systému zvládaly nahrávání hovoru pomocí vestavěného záznamníku, současné smartphony obvykle vyžadují speciální aplikaci. Tu si musíte do telefonu stáhnout. Špatná zpráva je, že jde většinou o placené aplikace. Pro iPhone dokonce žádná podobná aplikace neexistuje. Symbian

Starší Nokie nabízely vestavěný záznamník, u novějších Symbianových přístrojů musíte stáhnout z OVI Storu některou z aplikací. K dispozici jich je kolem dvaceti, většinou jsou ale placené. Ceny se pohybují mezi 30 a 200 Kč. U některých jsou k dispozici i bezplatné verze, ale ty jsou většinou značně omezené nebo otravují reklamou tolik, že se nedají používat. To je příklad aplikace Lite – Record Me. Jedna z nejlevnějších aplikací se jmenuje Mr. Recorder. Verze zdarma je omezena na 30 sekund, plná verze stojí 30 Kč. Aplikaci lze nastavit, aby se spouštěla se startem telefonu, nebo ji spouštět ručně. Hovory se zaznamenávají automaticky na paměťovou kartu, můžete si vybrat, jestli nahrávat všechny hovory, jen příchozí, jen odchozí nebo nahrávání vypnout. V menu lze vypnout i pípání, které jinak nahrávání prozrazuje. Výsledek se uloží na paměťovou kartu. Android

Pro platformu Android je k dispozici několik stovek záznamníků hovoru, velká většina je zdarma, placené stojí od 15 do necelých čtyř set korun. My jsme vyzkoušeli Call Recorder, který fungoval jednoduše a spolehlivě. Stačilo spustit aplikaci a zvolit začátek nahrávání hovorů. Pak už hovor automaticky zaznamenal všechny telefonáty a uložil je na paměťovou kartu. Windows Phone

Pro Českou republiku zatím není Marketplace k dispozici, takže i majitelé této platformy mají smůlu. Nabídka aplikací pro nahrávání je ze všech platforem nejužší. Nám se podařilo najít BugPhone, který stál 3,19 liber (90,50 korun). Program funguje jako diktafon, ale nahrává také hovory. K dispozici je automatický mód nebo, můžete nahrávání manuálně aktivovat. Autor ale sám upozorňuje, že program nefunguje na všech telefonech s tímto operačním systémem.