Slevy mobilů u operátorů jdou do tisíců. Nechybí ani množství novinek

Nejvíce slev si tento měsíc připravil operátor O2. Ta nejvýraznější přišla u jednoduchého smartphonu HTC Desire 200 s operačním systémem Android, který po slevě o rovných tisíc korun zlevnil o celou čtvrtinu. Zajímavé slevy má také Vodafone, například Huawei Ascend P6 s tenkým luxusním designem zlevnil pod hranici devíti tisíc korun.

Mezi novinkami pak zaujme kromě dvojice nových iPhonů například telefon tradiční, ale dnes již méně časté konstrukce, Nokia 515. Přístroj má klasickou klávesnici a nedotykový displej s úhlopříčkou 2,4 palce. Že ovšem nejde o základní mobil, dokládá kromě slušné výbavy i sklíčko Gorilla Glass 2 na displeji.

To nejlepší z novinek na pultech operátorů

iPhone 5C

Apple iPhone 5C je prvním cenově dostupnějším telefonem tohoto výrobce. Přístroj se čtyřpalcovým displejem je k dispozici v řadě zářivých barevných provedení. Telefon disponuje čtyřpalcovým Retina displejem, oproti iPhonu 5 se liší zejména plastovým krytem a vyšší hmotností.

Cena: 14 699 Kč (T-Mobile, 16 GB)

Cena: 14 895 Kč (O2, 16 GB)

Cena: 15 377 Kč (Vodafone, 16 GB)

iPhone 5S

Apple iPhone 5S je současný topmodel amerického výrobce. Hlavní devizou přístroje je čip A7 s 64bitovou architekturou. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, ale oproti předchůdci se dočkal mnoha vylepšení. Telefon má integrovánu také čtečku otisku prstů. K dispozici jsou tři verze, které se liší vnitřní pamětí.

Cena: 17 399 Kč (T-Mobile, 16 GB)

Cena: 17 495 Kč (O2, 16 GB)

Cena: 18 177 Kč (Vodafone, 16 GB)

Cena: 19 999 Kč (T-Mobile, 32 GB)

Cena: 22 699 Kč (T-Mobile, 64 GB)

Cena: 23 777 Kč (Vodafone, 64 GB)

Nokia 515

Nokia 515 používá tradiční rozhraní Series 40. Nedotykový displej s úhlopříčkou 2,4 palce má rozlišení 320 × 240 obrazových bodů. Že jde v případě Nokie 515 o telefon vyšší kategorie, než jsou běžné levné modely, dokládá sklíčko Gorilla Glass 2 kryjící displej. Telefon má hliníkový kryt.

Cena: 3 495 Kč (O2)

ZTE Grand X In

ZTE Grand S Flex je výkonný smartphone, který zaujme především velkým pětipalcovým displejem s tvrzeným sklem Gorilla Glass odolným proti poškrábání nebo fotoaparátem s rozlišením 8 megapixelů. Telefon podporuje nejnovější sítě čtvrté generace (LTE). To vše za přijatelnou cenu.

Cena: 7 495 Kč (O2)

Nokia 208

Hlavní předností Nokie 208 je především nízká cena a svěží vzhled. Telefon existuje i ve verzi pro dvě SIM karty, podporuje sítě třetí generace (HSDPA 7,2 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps) a vestavěný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu. Předností je nadprůměrná výdrž baterie, a to až 33 dnů na příjmu.

Cena: 1 577 Kč (Vodafone)

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů.

Cena: 9 777 Kč (Vodafone)

Nejzajímavější slevy telefonů u operátorů

O2

BlackBerry Q10

Decentní BlackBerry Q10 s integrovanou qwerty klávesnicí představuje manažerský telefon "ze staré školy". Výbava zaujme především jemným dotykovým displejem a moderním operačním systémem s výborným ovládáním. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 14 495 Kč

HTC Desire 200

HTC Desire 200 představuje jednoduchý smartphone s operačním systémem Android. Je vybaven 3,5palcovým displejem s nízkým rozlišením 320 × 480 obrazových bodů. Fotoaparát má na danou kategorii slušné rozlišení 5 megapixelů, ale postrádá automatické ostření.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 2 995 Kč

HTC One

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji, razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 13 995 Kč

Nokia Lumia 720

Nokia Lumia 720 se 4,3palcovým Clear Black displejem s rozlišením 800 × 480 pixelů přináší obraz ve výborné kvalitě, a to i na přímém slunci. Co se týče vzhledu, telefon se pyšní polykarbonátovou konstrukcí, která vypadá pevně a trvanlivě. Fotoaparát má neobvyklé rozlišení 6,7 megapixelu a optiku Carl Zeiss.

Sleva: 900 Kč Cena: 6 795 Kč

Vodafone

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend P6 zaujme tenkým provedením (V pase má jen 6,18 mm), elegantním designem a špičkovým zpracováním. Hardwarová výbava je velmi slušná. Telefon pohání čtyřjádrový procesor vlastní značky s taktem 1,5 GHz. Operační paměť má hodnotu 2 GB.

Sleva: 1 200 Kč Cena: 8 777 Kč

Sony Xperia Z

Komunikátor Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát má kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 12 977 Kč