Čtenáři rozhodli: králem fotomobilů je Samsung Galaxy S7, vyhrál drtivě

V letošním velkém testu špičkových fotomobilů zvítězil Samsung Galaxy S7 edge, který se v možnostech hlasování skrýval pod číslem 3. Získal nadpoloviční většinu hlasů a zvítězil podobně přesvědčivě, jako loni uspěla v hlasování Microsoft Lumia 950 XL (výsledky loňského hlasování). Ta se letošního testu coby minulý vítěz účastnila také, v pětici srovnávaných smartphonů ovšem tentokrát tolik neuspěla. Výsledek testu ukazuje, že se za zhruba půl roku od posledního testu kvalita fotoaparátů v mobilech velmi zlepšila.

Testovací snímky najdete na konci článku

Samsung vyhrál drtivě a opravdu nemá konkurenci, snímky mají detaily, kontrast a výborně fotí S7 edge v horším světle, kdy má telefon nad konkurencí asi největší náskok. Smartphone své soupeře předčí prakticky v každé disciplíně. Vděčí za to optice se světelností f/1.7 a stabilizaci obrazu i pixelům o velikosti 1,4 mikrometru.

Velkým překvapením testu se stal model, který se skrýval pod číslem 1. Šlo o Google Nexus 6P od Huawei. Čínský výrobce nemá ovšem s tvorbou fotoaparátu v tomto případě nic společného, Google jej vyvinul ve vlastní režii a výrobcům naordinoval povinně. Očividně se to vyplatilo a foťák funguje výborně. A to i přesto, že dvanáctimegapixelový čip postrádá stabilizaci obrazu a že světelnost objektivu je f/2.0. Sázka na pixely velké 1,55 mikrometru se očividně vyplatila. Foťáku se daří i ve tmě a boduje přirozeným kontrastem snímků.

O třetí místo se strhla nečekaná bitva mezi modely označenými čísly 4 a 5. Pod čtyřkou se skrýval Huawei P9 s dvojitým fotoaparátem Leica, pod pětkou pak právě loňský vítěz Microsoft Lumia 950 XL. Nakonec to můžeme považovat za remízu, v době vzniku tohoto článku (14.6. v 8 hodin večer) měl Huawei 182 hlasů, Nokia 181. Že se Huawei vyrovnal loňskému vítězi, je docela úspěch, v loňském testu jeho zástupce skončil třetí daleko za Nokií. Jenže na druhou stranu je to zároveň důkaz toho, že se Huawei sice zlepšil, ale ne tolik jako Microsoft. Zatímco konkurence loňského vítěze dovedla předstihnout, Huawei se mu jen vyrovnal.

V Huawei ale nemusí tolik smutnit, jejich P9 podává stále velmi dobrý výkon a je to fotomobil, který sice nevyhrál, ale splní nároky i těch nejzhýčkanějších uživatelů. To se bohužel nedá říci o posledním účastníkovi, Sony Xperia Z5 Premium, které v testu naprosto propadlo. Nejprve trocha vysvětlení. Sony se chlubí, že jeho modely mají fotit lépe v automatickém režimu na nižší osmimegapixelové rozlišení než na plné rozlišení 23 megapixelů a my jsme chtěli vyzkoušet, zda tomu tak doopravdy je. Proto byl v testu telefon zastoupen hned dvojicí sad snímků (8mpx pod číslem 6 a 23mpx pod číslem 2).

Jedna sada měla původ v originálních 23megapixelových snímcích, druhá pak v těch osmimegapixelových. Všechny snímky v testu jsme pak zmenšovali právě na oněch 8 megapixelů, ale obrázky ze Sony prošly alespoň stejnou kompresí jako u soupeřů, to aby neměl telefon takovou výhodu. Sony využívá downsampling snímků a vybírá ty pixely, které nesou nejrelevantnější obrazovou informaci. Především ve tmě je rozdíl obrovský a osmimegapixelový automatický režim opravdu funguje a dovede překonat i některé ze soupeřů, kteří si jinak celkově vedou mnohem lépe. Ale mlžného oparu ani tento režim snímky nezbaví, stejně jako přepalů nebo zoufalých kontrastů. Sony tak získalo dohromady asi třetinu hlasů co soupeři na třetím a čtvrtém místě.

Snímky jsme samozřejmě hodnotili i v redakci a tentokrát se s výsledky celkového hlasování naše hodnocení víceméně shoduje. I pro nás je Galaxy S7 edge jasným vítězem. Druhé místo bychom také přiřkli Nexusu, ale Microsoft Lumia 950 XL je mu podle našeho názoru velmi blízko, v našem hodnocení by se odtrhla od Huawei P9, který by tak skončil čtvrtý. Sony je pak v obou případech podle nás beznadějně poslední, ale automatický režim odvádí lepší práci.

To je hodnocení pětice špičkových fotomobilů, které se u nás v redakci sešly v první polovině roku. Vládne jim Samsung Galaxy S7, druhý skončil Google Nexus 6P, o třetí a čtvrtou příčku se popraly modely Lumia 950 XL, poslední skončilo Sony Xperia Z5 premium.

Ve výčtu modelů chybí některé další moderní špičkové fotomobily. Kandidátem na příčky nejvyšší je například HTC 10 a v naší nedávné recenzi si velmi dobře vedlo Sony Xperia X, jehož foťák udělal ve srovnání se Z5 Premium obří skok kupředu. Asus konečně také začíná prodávat Zenfone Zoom. Až se nám podaří tyto kandidáty sehnat, fototest tak zopakujeme a přidáme třeba i nějaká ta další překvapení. Sami jsme zvědavi, zda Samsung obhájí titul.

Testovací snímky:

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7

sada 4 - Huawei P9 sada 5 - Lumia 950 XL sada 6 - Xperia Z5 8 mpx

sada 1 - Nexus 6P sada 2 - Xperia Z5 23 mpx sada 3 - Samsung S7