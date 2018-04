Sledujte aktuální dění kolem U2 na mobilu

Fanoušci skupiny U2 už netrpělivě vyhlížejí novou desku skupiny: "How To Dismantle An Atomic Bomb".

Ti, kteří nechtějí přijít o žádnou informaci o U2, mohou na svých mobilech využít kapelní wapové stránky.

Stránky jsou velmi jednoduché, ale aktualizované takřka každý den. Najdete je na adrese http://www.atu2.com/news/wap/.

Můžete si prohlédnout i jiné hudební wapové stránky. Nabízíme vám krátkou ochutnávku.

EnjoyTheMusic

http://www.tagtag.com/sites/e/t/m/etm/0.php3?tagtagrequest=1

Human League

http://www.freesurfer.co.uk/wap/human/

Led Zeppelin Mobile

http://tagtag.com/zoso

Limahl

http://www.limahl.co.uk/index.wml

Prodigy

http://wappy.to/prodigy/force.

Paul Simon

http://www.tagtag.com/wapaul

... a nakonec bonus pro znalce východních jazyků:

Point Music Center

http://www.point-center.com/wap/giris.php