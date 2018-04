Sledovat a odposlouchávat

Pravděpodobně každého z vás již někdy napadlo, jak by se hodilo vědět co se povídá ve vedlejší místnosti. Zřejmě vám také někdy vytanulo na mysli, že by se hodilo vědět kde se zrovna konkrétní osoba pohybuje. Na druhou stranu asi i vám možná někdy naskočila husí kůže, když jste si uvědomili, že by vás právě v danou chvíli někdo odposlouchával nebo jinak monitoroval váš pohyb či činnost. Dnes Mobil server začíná nový volný seriál právě o takových zařízeních, která umožňují někoho sledovat či odposlouchávat. Samozřejmě, že nezapomeneme ani na zařízení, která lze použít k obraně před takovými zásahy do soukromí.

Škála zařízení pro současné Jamesy Bondy je velmi široká a sahá od amatérských přístrojů pracujících na běžných rádiových frekvencích až po zcela profesionální aparatury, schopné téměř zázračných kousků. Nejjednodušší aparáty se dají pořídit již za několik stokorun a horní hranice cen se pohybuje ve statisících, s tím, že může hravě přejít v milióny.

Protože Mobil server se věnuje telekomunikacím a zejména telefonům, začneme náš seriál několika zařízeními právě z této oblasti. Pro potřeby tohoto článku nám svá zařízení zapůjčila firma SafeCom.

Potenciálně největšího využití se mohou dočkat nahrávače telefonních hovorů. Jejich využití je všestranné, protože mohou fungovat podobně jako hlasový zápisník na mobilních telefonech, mohou zaznamenat průběh důležitého hovoru podobně, jako tomu bylo v cause Štiřín, využití mohou dojít vlastně vždy, když se může hodit mít hovor nahraný. Stinnou stránkou nahrávačů, stejně jako veškeré podobné techniky, je jejich možnost zneužití. Rozhodnutí o jejich používání závisí vždy na povaze práce každého z nás a také na jeho etických zásadách.

Na následujícím obrázku je nahrávač telefonních hovorů VTR 500, který pro záznam zvuku používá běžnou magnetofonovou kazetu. Velikost přístroje je obdobná běžnému telefonní záznamníku a je tak vhodný pro neskrývané používání. Připojuje se přímo na telefonní linku. K zapnutí nahrávače v běžných podmínkách dojde současně se zdvižením telefonního sluchátka a stejným způsobem se i hovor ukončí. Výhodou tohoto nahrávače je, že se aktivuje i ve chvíli, kdy se na lince objeví jakýkoli zvuk. Pak není potřeba ani zdvižení sluchátka, aby se uvedly do činnosti. Díky této schopnosti může i obyčejný nahrávač poskytnout upozornění na narušení příslušné telefonní linky a je tak vhodný i k případnému monitorování bezpečnosti datových přenosů. Cena VTR 500 je 6300 korun.

Příznivci konspirativnějších zařízení si mohou pořídit například nahrávač "Voice Pen", který i při svých minimalizovaných rozměrech umožňuje zaznamenat až 4 hodiny digitální nahrávky. Tu je samozřejmě možné posléze převést na běžné médium, např. kazetu. Připojení i další vlastnosti jsou obdobné předchozímu typu. Cena zařízení odpovídá moderní technologii - 14000 Kč bez DPH.

Představme si situaci, kdy je potřeba odposlouchávat konkrétní telefonní linku. Trh samozřejmě pamatuje i takové situace a nabízí řadu řešení. Oproti předchozímu zařízení se však tyto aparáty skládají ze dvou částí, vysílače a přijímače. Vysílač bývá hodně malý, rozměry přijímače jsou již větší, ovšem i zde lze najít zařízení, jejichž používání nebude budit přílišný rozruch. Pro instalaci běžných odposlechových zařízení je samozřejmě potřeba přerušit dané telefonní vedení a znovu jej spojit odposlechovým zařízením. Přijímač je pak třeba umístit ve vzdálenosti odpovídající dosahu vysílače.

Cena zařízení, která zahrnuje vysílač VT 033 Tls a přijímač BRX je 18180 Kč, opět bez DPH.

Dokladem miniaturizace je kombimace vysílače UXT a přijímače UXR1, která však vyjde na 65458 Kč, taktéž bez DPH. Malé krabičky drátech vedle přijímačů jsou právě ta zařízení, jež vám umožní naslouchat probíhajícímu hovoru.

Poněkud pokročilejší verzí odposlechového přístroje na telefonní linku je následující "kolíček". Pro jeho aplikaci není třeba přerušovat vedení, stačí jej k němu jen připnout. Neměli jsme bohužel možnost si zařízení vyfotografovat a aktuální cenu tohoto zařízení se nám také nepodařilo zjistit.

Dnešní poslední aparát je scrambler ACS2, který by měl naopak všem potenciálním odposlouchávačům zamotat hlavu. Přesněji zamíchat, protože scramblerům se také někdy říká míchače. Vyobrazené šifrovací sluchátko stačí přiložit na sluchátko běžného telefonu. Vytáčení čísla i hovor již probíhají tak, jak je běžné. Jedinou podmínkou je, aby druhý účastník měl ke sluchátku přiložené stejné zařízení, protože jen tak bude vašim slovům rozumět. Kdokoli další by ze sluchátka nebo odposlouchávátka slyšel jen nesrozumitelné zvuky. Ty jsou výsledkem již zmíněného míchání zvuku, které jeden scrambler provádí a druhý jej zase rozkládá do původní podoby. Cena scrambleru, který je jedním z nejjednodušších šifrovacích zařízení a disponuje tedy jen 52488 kódy, je 8201 korun bez DPH.