Moskevská policie chce v metru sledovat SIM. Prý kvůli prevenci kriminality

Moskevští policisté budou možná brzy moci používat účinnou zbraň v potlačování kriminality. Podle ruského portálu Izvestija by měla být totiž jedna z nejvytíženějších světových sítí metra, kterou tvoří dvanáct linek, vybavena speciálními senzory. Tato čidla by měla číst údaje ze SIM mobilních telefonů.

Podle šéfa policejního oddělení moskevského metra Andreje Mochova má být nový systém výrazně nápomocný úspěšnému dopadení zlodějů, kteří cestujícím během přepravy metrem odcizí mobilní telefon. Má pomoci také Federální bezpečnostní službě při potlačování terorismu. Moskevským metrem totiž před více než dvěma roky otřásla dvojice výbuchů, při nichž pravděpodobně sebevražedné atentátnice usmrtily nejméně 38 lidí (více čtěte zde).

Ruští mobilní operátoři však nebyli o iniciativě moskevské policie zatím informováni. Dosud je totiž nutné získat ke sledování pohybu konkrétního telefonu podle jeho přihlašování k vysílačům jejich souhlas. Ten však přichází s několikahodinovým zpožděním, mnohdy jeho vydání trvá i několik dní. Mluvčí společnosti VimpelCom Anna Abaševa však uvedla, že operátor je ochotný zahájit jednání, pokud jim bude předložen návrh, jak SIM v metru sledovat.

Podle Mochova je k úspěšnému dopadení zloděje nejdůležitějších prvních 20 až 30 minut po činu. Důležité však je, aby poškozená osoba bez zbytečného odkladu krádež telefonu ohlásila na policii. Přístroj včetně telefonního čísla jsou okamžitě po ohlášení krádeže zahrnuty do policejní databáze.

Pokud by poté senzory v metru odhalily na základě údajů ze SIM kradený přístroj, odešle systém okamžitě informaci příslušné služebně. Systém pak má díky sestavě čidel napojených na kamery zaznamenávat výskyt sledovaného zařízení v jednotlivých stanicích a vytvářet i trasu jeho pohybu.

Vysoké náklady a sporné využití

Podle výkonného ředitele Ruské asociace bezpečnostního průmyslu (RASI) Alexandra Ivančenka je však k efektivnímu fungování tohoto systému potřeba vysoký počet senzorů, což s sebou přináší vysoké finanční náklady.

Čidla musí být totiž vzhledem k jejich pětimetrovému operačnímu okruhu umístěna na každých deseti metrech. A to nejen ve vestibulech, ale také ve spojovacích chodbách či přímo ve vozech metra. Při nedokonalém rozmístění by hrozilo, že systém bude pohyb sledovaného přístroje vyhodnocovat nepřesně a dopadení správné osoby by bylo vzhledem k vysokému počtu cestujících v moskevském metru velmi obtížné.

Odborníci zároveň varují před snadnou zneužitelností tohoto systému. Upozorňují, že bez výjimky bude totiž možné v síti metra sledovat jakoukoli osobu.

Například v USA funguje od loňského roku zcela odlišný systém. Poškozená osoba po krádeži telefonu zkontaktuje svého operátora, který po ověření vlastnictví takový přístroj zablokuje pro jakékoli další požití. Z telefonu se tak stane bezcenná hračka.