Sledování pro fajnšmekry

Uplynulý týden poznamenaný CeBITem nám poněkud pozměnil plány a poslední díl seriálu o odposlouchávání a podobných nepříjemnostech přinášíme až dnes.

Na konec našeho vyprávění jsme si samozřejmě nechali pár delikates, které jsme zatím nepředváděli. První z nich jistě potěší každého příznivce Bodyho a Doyla z Profesionálů, ale zkrátka nepřijdou ani ti, kteří mají rádi komisaře Schimanského. Ostatně zařízení, které za chvíli uvidíte, hrálo i v řadě dalších filmů. Herci používají spíš přístroje pracující s laserovým paprskem, Mobil server vám nabízí "jen" zařízení využívající infračervený paprsek. Fotografii však doplníme ještě o jednu informaci, kterou vám filmaři zpravdila nenabízejí. Vyobrazený špionský nástroj je k dispozici za pouhých cca 250 tisíc. Zánovní, jen drobná porucha stativu, který se k němu dodává.

Zařízení má dvě části. Tubus na obrázku přijímá informace prostřednictvím infračervených paprsků, kterými je spojen s čidly, umístěnými na potřebném místě. Jedno z čidel je v pravé dolní části fotografie. Čidla k tubusu patří celkem 3, přenášejí hlas i obraz. Jistou nepříjemností tohoto systému je skutečnost, že tubus, respektive hledáček na něm umístěný, musí na čidla "vidět". To poněkud eliminuje možnosti nasazení soupravy. Ovšem když se čidly povede osadit nějaké místo, můžete si tubus rozbalit až ve vzdálenosti 200 metrů od sledovaného místa.

Následující zařízení má řadu využití. Jde o výkonnou rušičku GSM, případně dalších vysílačů, umístěnou v běžném manažerském kufříku. Familiérně se jí říka Jamer. Dosah aparátu je podstatně větší než u rušičky, kterou jsme před časem recenzovali. Ta dnešní ruší mobilní telefony na přibližně 50 m. Naštěstí její cena není úplně zanedbatelná, což znamená, že běžný poberta s ní nebude rušit ochranné ústředny TOM a podobné, instalované v chatách nebo bytech.

Protože ne vždy je možné rušičku použít veřejně, je instalována v kufru. Výrobce předpokládal její především skryté využívání a pamatoval proto na nenápadné ovládání. Instaloval je do prostoru u držadla, kde je samo nenápadné, navíc ruka jej ještě dále skrývá. Zapnutí nebo vypnutí Jameru tak sotva někdo postřehne. Na fotografii si všimněte té stříbrné tečky, protože právě to je ovládání rušičky.

Za dobu shromažďování materiálů pro tento seriál jsme zjistili, že odposlouchávat lze nepřeberným množstvím způsobů a díky miniaturizaci lze špiclovskou techniku ukrýt téměř kamkoli. Na druhou stranu, existují dnes i propracované ochranné systémy. Nejrůznější filtry, rušičky, detektory nebo generátory šumu. Generátory šumu jsou maskovány třeba v reproduktorech magnetofonu a spolehlivě "zašumí" běžnou místnost tak, že ten kdo vás sleduje bude mít oči jen pro pláč. Ovšem existují i utajovače přenosů, které se starají o to, aby detekce odposlouchávací techniky byla co možná nejtěžší.

Po zralé úvaze si vám, našim čtenářům, dovolujeme doporučit, abyste se snažili nedostávat do situací, kdy by na vás někdo chtěl podobnou techniku nasadit.

Pokud se již podobným atakům nemůžete vyhnout, což se bohužel stává v některých firmách, zachovávejte maximální opatrnost v tom co říkáte. Zaznamenali jsme například názor, že nelegální odposlechy zaměstnanců lze očekávat spíše v soukromých firmách do cca 50 zaměstnanců. Setkali jsme se ovšem i se zaměstnanci daleko větších a zcela seriózních firem, kteří se obávali, že jejich telefonní hovory nejsou bezpečné. Pokud takové podezření máte také, obraťte se na nás, pokusíme se vám pomoci. Samozřejmě pokud to bude v našich silách.

On takový průběžně aktualizovaný seznam firem porušujících právo v naší zemi by nemusel být marný. Co říkáte?