Slavnostní předání certifikátu kvality ISO9001 společnosti EuroTel

, aktualizováno

EuroTel získal certifikát kvality ISO9001.

Dnes byl generálnímu řediteli splečnosti EuroTel, Edu Kingmanovi, slavnostně předán certifikát kvality ISO9001.

Slavnostního předání se zůčastnil i ministr životního prostředí Kužvart, který popřál ve svém projevu společnosti EuroTel mnoho úspěchů a další rozvíjení svých služeb, za což také získal EuroTel certifikát kvality.

Předávání byl přítomen zástupce generálního ředitele společnosti EuroTel Alexander Winkler a vedoucí projektů společnosti EuroTel. Ti všichni společně s mnohými ostatními se zasloužili o to, že v certifikačním auditu společnost EuroTel obstála. V tomto duchu se nesl i proslov pana Kingmana při předávání certifikátu.

Alexander Winkler vedl řeč ve stejném duchu a ujistil všechny přítomné, že certifikát by měl být jakýmsi klínem, který by veškeré své produkty neměl pustit nikdy více pod určitou hranici, která by znamenala pro zákazníky horší služby a pro společnost EuroTel ztrátu certifikátu, což jak nás zástupci EuroTelu ujistili, rozhodně neočekává.

Jelikož v České republice není certifikát ISO 9001 příliš k vidění, přinášíme vám alespoň jeho fotografii.