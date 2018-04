Slavní lidé mají obyčejné mobily

Party, večírky a sezení, ať již luxusní s campari a BMW nebo s kozlem desítkou a tramvají, mají jedno společného - všude se ozývá nejrůznější zvonění mobilních telefonů. Lidé se zapnutými vibracemi nadskakují, když je polechtá zvonící telefon v náprsní kapse. Na mnohých takových akcích se sejdou známí a slavní lidé a s nimi se dostaví i jejich telefony. Které to jsou?

Největší zmatek ve vysoké společnosti, stejně jako v metru nebo tramvaji, vyvolá zapípání Nokie, oznamující doručenou SMS. Když se známá sekvence tónů ozve, do svých kapes rázem sáhnou takoví protřelí žraloci showbusinessu, jako jsou Martin Dejdar nebo Marek Eben. Ypsilonka se tedy hřeje na výsluní přízně největšího z výrobců mobilních telefonů, ale není zdaleka sama. Televizní hvězdy zastupují moderátoři Pavel Zuna, Lucie Borhyová a Martina Kociánová. Mezi sportovci si Nokia zamilovala jméno Hašek – na trávníku zvoní Nokia Martinovi, na ledě zas Dominikovi. Když zabrousíme do hudby, zjistíme, že klidné nahrávání ve studiích ruší Nokia Karlu Svobodovi, Lucii Vondráčkové a dokonce Lucii Bílé. Ta to má zvlášť těžké, neboť musí ještě druhou rukou obhospodařovat své „véčko“ od Motoroly.

O tom, že Nokia dokáže být přesvědčivá, hovoří i fakt, že zarytá příznivkyně Ericssonů, Mahulena Bočanová, byla již několikrát viděna ve společnosti jisté Nokie 6210. Ericsson však má na své straně dlouhovlasého obra a současného krále hudby v jedné osobě – Daniela Hůlku. Kromě toho, zkušený pohádkový princ Jan Čenský se, když zrovna v ruce nemá meč, ohání také švédským kyjem s modrou kapkou pod anténou.

Motorola uhranula svými telefony kromě Lucie Bílé také další zpěvačku, Daru Rolinc. Jako by to nestačilo, Motorola chce zřejmě ještě více krásy, a tak svými telefony vybavila také Miss ČR za léta 2000 a 2001. Druhé pohlaví v barvách amerického výrobce zastupuje Ivan Mládek.

Co Motorola mezi muži ztrácí, to naopak dohání se svou pěveckou kanonádou Siemens. Nejsilnější zvonění má jistě nastavené řvoucí Vilém Čok, nejinak na tom bude Lou Fanánek Hágen, který si jistě složil nějakou vlastní melodii. Petr Muk a Jan Kalousek zastupují umírněnější křídlo pravověrných Siemensovců.

Francouzský Alcatel se může opřít o skrovnou podporu herečky Lucie Zedníčkové, která má svůj Alcatel skoro tolik ráda jako Ondřeje Havelku, alias Jiřího Olického v Saturninovi. Ten ji ovšem podvádí s všudypřítomnou a nezničitelnou Nokií.

Jako perličku vám také prozradíme, jakými telefony jsou právě teď vybaveni ředitelé českých operátorů. Podle našich informací mají Roland Mahler z RadioMobilu, Terrence Valeski z Eurotelu i Alexander Tolstoy z Českého Mobilu Siemens SL45. Ovšem jako ředitelé mají tito lidé téměř povinnost vlastnit více telefonů a tak Terrence Valeski do své sbírky počítá ještě Nokii 8210, zatímco pánové Mahler a Tosltoy se spoléhají na Motoroly. Alexander Tolstoy, ředitel Českého Mobilu a mimochodem také pravnuk spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, je navíc vybaven ještě třetím telefonem, Ericssonem R320.

Překvapuje vás, jak divoce to žije ve velkém světě známých osobností a jak mnoho je propojen s podivným vesmírem mobilních telefonů? Ale není se čemu divit, vždyť mobil již má v České republice každý druhý člověk a ti slavní jsou většinou mezi těmi druhými. Jste-li také mezi těmi šťastnými, kteří mobil vlastní, můžete se někdy na některé skromnější party pochlubit, že máte stejný telefon jako váš velký vzor Bugs Bunny. Ovšem jen v případě, používáte-li značku ACME.