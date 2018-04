Ždímání slavných značek nefunguje, Nokia si musí dát pozor

Reinkarnace mobilních značek není nic nového, v historii jsme se dočkali již různých návratů. A do světa chytrých telefonů se vypravily i značky, které byly slavné jinde a které chtěly nebo ještě stále chtějí těžit ze svého legendárního jména.

Aktuálně se nám v redakci nebo na některých veletrzích podařilo najít hned několik příkladů ždímání značek, které příliš nefunguje a kterého se musí úspěšná firma vyvarovat.

Typickým veletržním příkladem je značka Polaroid, která byla kdysi legendou, ale dnes už jen paběrkuje. Po krachu a restrukturalizaci už Polaroid v podstatě jen prodává svou „nálepku“ na téměř jakýkoli výrobek a výsledkem je i celá modelová řada smartphonů. Jenže ty nejsou ničím zajímavé, je to průměrná šeď už při prvním pohledu na nepříliš kvalitní smartphony, které mají pramálo co nabídnout. Nepomůže ani fakt, že modelů je přehršel, takže zákazník neví, co by si mohl vybrat.

Trochu jinou cestou se vydala jiná fotografická firma Kodak. Tato značka to vzala z opačného konce a připravila jeden na první pohled docela propracovaný přístroj, který využívá určitou nostalgii. Model Ektra je tak chytrý telefon, který se tváří jako kompaktní fotoaparát a který chce být v podstatě obojím. Takových pokusů už tu bylo několik i od známějších značek, žádný však zatím pořádně nevyšel. A podle našich zkušeností to ani tentokrát není ono. Ektra se snaží být moderní, ale software je stále trochu nedoladěný.

Navíc onen ikonický design je k vzteku: smartphone je obří, nepohodlný do kapsy a vystouplá čočka fotoaparátu vadí téměř všude. Navíc její velikost je tu vlastně k ničemu, stále je tu miniaturní mobilní snímač i optika, tedy nic, co by mohlo z tohoto smartphonu udělat opravdového krále fotomobilů. Špičková stabilizace obrazu nestačí a kýžený výsledek se nedostavuje. Kodak u nás má bod za originální snahu, ale toť vše. Ani takto nelze vrátit lesk kdysi legendární značce a přetransformovat ji do moderního světa smarpthonů.

Určitou dobrou zkušenost s reinkarnací, nebo spíše s vlitím nové krve do žil známé značky, má čínská společnost TCL. Ta kdysi koupila francouzskou značku Alcatel a dnes ji na smartphonech vcelku úspěšně používá. Alcately nejsou ty nejprodávanější a nejúžasnější smartphony, ale své místo si našly, byť často na trzích, které jsou nám hodně vzdálené. Ale ani u nás na tom Alcatel není špatně. Jenže TCL to stejným způsobem zkouší i nadále. Už v roce 2014 koupila firma od HP značku Palm, ale tu zatím neoživila. Nejspíše se nenašel vhodný důvod a navíc Palm je značka legendární asi jen pro úzký okruh nadšenců, nikoli globální ikona.

A tak se TCL před časem dohodla, že to na poli těch seriózních smartphonů zkusí jinak a od kanadské společnosti BlackBerry si pořídila výhradní licenci na používání této značky na chytrých telefonech. První výsledek této spolupráce se přitom objevil už před uzavřením dohody, TCL totiž pro BlackBerry připravilo modely DTEK50 a novější DTEK60. Jsou to teprve druhý a třetí androidí model značky. Teď si bude takové telefony připravovat samo TCL a doufejme, že odvede lepší práci než dosud.

Ne, DTEK50 a DTEK60 nejsou vyloženě špatné smartphony, ostatně jejich vzory, Alcatel Idol 4 a 4s, nás docela zaujaly. Jenže i přes určitá vylepšení v hardwaru prostě to není to pravé. Jsou především o dost dražší než „dárcovské“ modely a nepříliš přesvědčivě působí jejich software. Ten je ovšem dílem kanadské firmy, nikoli TCL, a tak se můžeme jen ptát, jak bude toto partnerství fungovat do budoucna. BlackBerry totiž své aplikace nabízí běžně v Google Play a v podstatě téměř stejné „blackberry“ si díky nim můžete udělat z jakéhokoli jiného smartphonu. TCL se tedy bude muset snažit, aby značku, která se sama postupně potápěla, neutopilo definitivně.

To je také zároveň varování novodobé Nokii. Zákazníci čekají návrat legendy, jenže upřímně, tato značka začala svůj konec už docela dávno a naskočit zpět do rozjetého vlaku nebude jednoduché. Nokia nezachytila nástup smartphonů a nedovedla přetransformovat svůj operační systém Symbian, vydala se slepou cestou systému Windows Phone až se v podstatě odevzdala Microsoftu, který značku zrušil. Teď začíná znova, licenci získala společnost HMD Global a telefony bude vyrábět Foxconn. Obchodní propojení s původní Nokií je překvapivě silné, což by mohlo pomoci.

Ale přinejmenším nástup se Nokii povedl. Ne, řeč není o trojici jinak zajímavých smartphonů (povedených a s potenciálem uspět), ale o obyčejném modelu 3310. Tím Nokia připomněla, čím se proslavila, a úspěch to je obrovský, ač samotný telefon není až na design odkazující na originál z roku 2000 ničím extra výjimečný (více zde). Tak třeba právě Nokii se to podaří.