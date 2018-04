SLAP - program, který jste hledali a nevěděli o tom

Problém rychlých záznamů...

Jestli skutečně využíváte PalmOS kapesní počítač ve všech svých osobních a pracovních situacích (tento handheld je k tomu jako stvořený), můžete se setkat s několika problémy. Jedním z nich může být i tom, že vás přepínání mezi základními aplikacemi bude zdržovat, stejně tak jako vyplňování základních formulářů v těchto programech.

Ideální by bylo, kdyby existoval nějaký "zápisník", do kterého byste si mohli chronologicky zapisovat (čmárat) své poznámky, které během dne uděláte, a pak doma v klidu byste je mohli převést do patřičných databází. Mohli bychom si tam třeba rychle vkládat telefonní čísla a jiné kontaktní údaje (přiznejte se, kdo z vás třeba během telefonního hovoru otevírá AddressBook a raději nenaškrábe telefon v DiddelBug /BugMe!, či - ještě hůř - na papírek). Do zápisníku bychom mohli vkládat údaje o našich schůzkách, pár slov z jednání, datum příští porady, termín úkolu od šéfa apod..

A když už budeme mít takto v daný den "zápisník" zaplněn, chtělo by to, aby nám aplikace pomohla tyto poznámky převést do příslušných databází, a to hezky jednotlivě - kontakty do kontaktů, schůzky do schůzek apod... A celý "zápisník" někam vyexportovat jako takový denní žurnál pro pozdější ověřování a kontrolu.

Konec snění, otevřete oči a navštivte stránku HandsHigh software. Vysněná aplikace totiž leží zrovínka tam! Stojí $12,95.

HandsHigh software není firma, která by hýřila produkty. Naopak - nabízí jich jen pár. Doslova zde ale platí, že co program, to perla a softwarová klasika. Vzpomenu namátkově třeba Memo Plus a Todo Plus. Nebo outliner Thought Manager. A co třeba kniha jízd Trip?

Zapište teď, zařaďte později

Ano, to je základní heslo programu, který si můžete přiřadit vašemu MemoPad tlačítku (při delším podržení ale můžete stále spustit váš MemoPad, či cokoliv, co místo něj používáte). Po spuštění programu se vám otevře velké textové okno, kam můžete zapisovat svoje poznámky. Napravo je několik ikonek, těch si ale nemusíme hned všímat, použijeme je až později. Jak jsem už napsal, můžete do textového okna vkládat svoje poznámky, a to prakticky po celý den. Oddělujte je mezi sebou prázdným řádkem. Ke vkládání datumu a času použijte dvě tlačítka na spodu displeje, která vám umožní je vkládat efektivně rychle. Používejte zkratky.

Když pak máte volnou chvilku, můžete převést svoje poznámky do příslušných databází. Označíte si příslušnou poznámku stylusem a zmáčknete vpravo symbol aplikace, kam chcete poznámku převést. Do MemoPadu a ToDo aplikace program převede poznámku automaticky a snadno. U DateBooku a AddressBooku již takováto situace není vždy jednoznačná, a program vám proto nabídne "náhledovou" obrazovku, ve které si můžete vkládaná data ještě upravit, přesunout pole mezi sebou apod.

Program se snaží vkládání i převod maximálně usnadnit. Umí rozeznat vložená data a čas (přes spodní tlačítka), nevadí mu ale ani to, když napíšete hodinu jako jedno číslo. Místo data můžete napsat den v týdnu (či jeho zkratku - vše, bohužel, jen anglicky) a program vám nabídne převod do diáře s termínem nejbližšího dne tohoto jména. Písmennou zkratkou na konci čísla můžete určit typ telefonu.

V základnmí režimu umí Slap převést poznámky do základních PalmOS databází (diář, kontakty, úkoly, poznámky) a Mailu. Firma však nabízí vývojářům různých aplikací export i do jejich databází - to bude indikováno zvláštním tlačítkem vpravo dole se seznamem těchto programů.

Přizpůsobení

Program neoplývá nastaveními, ale několik preferencí zde najdete. Kromě obvyklého nastavení fontů můžete zvolit nahrazení spuštění programu tlačítkem MemoPad (spuštění Memo, či jeho náhrady, si ale můžete nastavit podržením tlačítka). Dalším důležitým nastavením je přiřazení jednotlivých "základních" aplikací jejich eventuálním náhradám.

Specifické problémy mohou nastat, když přiřadíte aplikaci programu, který s příslušnou databází neumí pracovat (viz varování v informačním okně), či když máte vymazané základní aplikace třeba JackSpratem. To je třeba v každém jednotlivém případě prozkoušet.

Příklad použití

Nejlépe si činnost programu ukážeme na několika příkladech. Převod poznámky do formátu MemoPad a ToDo je jednoduchý (je to v podstatě jen převod textu, ToDo neumí, bohužel, převést datum jako datum termínu). Proto si ukážeme převod kontaktu a schůzky:

Převod kontaktu:

Po zapsání kontaktu klikneme kamkoliv do této položky a vytvoří se nám obrazovka s "návrhem" uložení této položky. Všimněte si, že správně rozeznal mobilní telefon (ukončený písmenkem "m") i emailovou adresu. Pro třetí položku již, bohužel, číslo nemá (v tomto případě telefon do práce). Zkoušel jsem převést i případný titul a firmu - marně. PSČ musíte napsat v kuse, s mezerou jej identifikuje jako telefonní číslo.

Převod schůzky:

Zde jsem chtěl demonstrovat hlavně jednoduchost. Rychle jste si naškrábali "Squash Sat 18", čímž jste mínili, že v soboru (Sat) v šest večer si máte jít zahrát squash. Po převodu vám program nabídne správný převod na nejbližší soboru s dobou trvání 1 hodiny.

Poslední poznámka je úkol, do kterého jsem vložil datum splnění. Po převodu do úkolů se bohužel převede položka jen jako text i s datumem, ale s termínem splnění dnes.