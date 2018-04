Sladké tajemství koncernu Nokia, nebo dezinterpretace?

Když v listopadu loňského roku společnost Nokia oznámila, že podepsala dohodu s Palm Computing o licencování operačního systému PalmOS pro své výrobky, zavdala tím příčinu k četným spekulacím. O tom, co má vzejít z tohoto paktu, se diskutovalo mnohé, především s ohledem na fakt, že Nokia je významným spoluvlastníkem Symbianu, producentu konkurenčního Epocu.

Po velmi nevýrazné zprávě firmy Nokia hovořící o tom, že plodem této spolupráce má být "nová kategorie mobilních zařízení", se rozhostilo ticho jak na straně Nokia, tak Palm Computing. Rok se s rokem sejde a svět žije v očekávání, lačníce po informacích, jež Nokia nehodlá zatím uvolnit. Není lepší živná půda pro spekulace, než je tato situace - fakt je známo velmi málo a až v nedávné době se v uzavřených vývojářských internetových fórech objevilo několik příspěvků vývojářů z firmy Nokia, dávajících zhruba tušit, o co by tak mohlo jít. V každém případě berte následující řádky jako pouhou spekulaci, protože oficiální informace chybí.

Jeden z vývojářů v konferenci prohlásil, že "basic topic" pro použití PalmOS v zařízeních firmy Nokia je odstranění striktního omezení rozlišení displeje v PalmOS na 160x160 bodů. Již dříve se spekulovalo o tom, že významně přepracovaná verze PalmOS 4 by měla umožňovat použití v zařízeních s libovolným rozlišením a nebyla by striktně omezena na 160x160 bodů. Podle některých zdrojů by se tato verze měla údajně (například jedno info zde) objevit koncem roku 2000 či počátkem roku 2001 a právě na jejím vývoji by se měla podílet nejenom Nokia, ale i Sony. Kromě změny rozlišení zobrazovací plochy by hlavní výhodou měla být možnost plovoucí grafitty plochy, což by osvobodilo vývojáře od nutnosti dávat grafitti plochu pod displej, především by se ale měla zlepšit práce s externími úložnými pamětmi, jmenovitě s Memory stickem firmy Sony a SmartMedia kartami.

Proč by firma Nokia vsázela na jiný systém, než na vlastní Epoc? Především proto, že EPOC je poměrně robusní systém - v porovnání s PalmOS potřebuje podstatně více paměti i režie procesoru, nabízí ale také více stability, škálovatelnosti a funkcí. Už vám asi začíná svítat - zatímco EPOC je jasný favorit pro podstatně složitější smartphone, PalmOS by měl sloužit pro jednodušší zařízení.

Jednodušším zařízením vlastnícím operační systém jsou ale dnes i mobilní telefony - zatímco Nokia 2110 měla operační systém velmi jednoduchý a i procesor na nízké výkonnostní úrovni, operační systém Nokia 7110 je dosti rozsáhlý a výkon procesoru již není zdaleka zanedbatelný - nezapomínejte, že telefon má vestavěný například i WAP prohlížeč s řádově stejnými schopnostmi, jako první WEBové prohlížeče z osobních počítačů.

Nejenom firma Nokia v poslední době seznává, že vývoj operačního a obslužného systému, tedy firmware, pro mobilní telefony, není věc nikterak jednoduchá a mobilní telefony se opožďují především proto, že vývojové týmy nestíhají odlaďovat firmware. Zatímco hardware návrh telefonu je hotov, firmware se dodělává ještě další třičtvrti roku. Je jasné, že zrychlení vývoje by každého producenta posunulo daleko před jeho konkurenci.Na obrázku je Motorola Accompli 6188 - to abyste viděli, jak se mohou představy o chytřejších telefonech zítřka různit.

Není tedy vůbec nemyslitelné, že by Nokia chtěla nasadit PalmOS v jeho nové verzi do svých mobilních telefonů; zpočátku u manažerských telefonů a později i do lowend kategorie. Díky pronikání WAPu do telefonů, požadavků na emailové a další internetové klienty spolu s očekávaným nástupem GPRS by zrychlení vývoje téměř proprietárního software pro mobily znamenalo významné trumfy v boji o zákazníky.

Nokia sama ale naznačuje, že její nový výrobek bude schopen pracovat jak se Symbian, tak s PalmOS aplikacemi, což znamená, že její záměry s PalmOS sahají dále, než jen k výpomoci ve vývoji firmware mobilních telefonů. Od mobilních telefonů se vyžaduje stále více, než jen pouhé telefonování.

Podle některých náznaků hodlá Nokia svůj nový platformní produkt představit ještě letos - pravděpodobně na podzim. Čeho bychom se mohli dočkat, je snadno ovladatelný mobilní telefon vybavený operačním systémem PalmOS, ale tak dobře ukrytým, že to nebude na první pohled ani patrné. Telefon bude vybaven základními aplikacemi pro práci s internetovou poštou, další aplikace upravené pro PalmOS 4 bude možno dohrávat synchronizací s počítačem, ze SmartMedia karty (na níž se vám vejde i pár telefonních čísel navíc), případně přímo z internetu. Samozřejmostí bude PC-Suite for PalmOS, tedy synchronizace se stolním počítačem. Veliký dotykový displej nahradí klávesnici, takže telefon bude vypadat jako tlustá propiska. Bude mít integrovanou anténu, vytáčení čísel aktivované hlasem a možnost vkládat údaje přes grafitti. Když k tomu připočítáte IrDa, GPRS a Bluetooth, šlo by o velmi zajímavou hračku, pro niž již dnes je místo na trhu.

Jestli se vám to zdá utopie, pak vězte, že tato kombinace je možná - pro firmu Nokia to neznamená o mnoho více, než se vyrovnat s přechodem na procesory Dragonbalové řady, případně portovat PalmOS na jinou platformu - k tomu je ale podstatně náchylnější Epoc.

Dlužno říci, že jde o spekulaci, ale spekulaci položenou na některých reálně existujících faktech. Ačkoliv je zatím zbytečné sprintovat pro tuto novou Nokiu do obchodů, je jisté, že mobilní telefony se od utržených sluchátek posouvají čím dál více k osobním informačním manažerům - nejdříve do nich přibyly telefonní seznamy, pak kalendáře, nyní i pošta a internetové WAP stránky.

Pokud by se koncernu Nokia podařilo skutečně podobný produkt představit ještě letos, řádně by zahýbala nejenom s kurzem svých akcií, ale i se žlučí konkurentů. Dokázala by tím, že i v době obecného UMTS snění zůstává nohami na zemi, hledá nové možnosti na trhu a své konkurenty je vždy připravena zalít do rychletuhnoucího betonu.