Slabikář T9 aneb snadnější a rychlejší psaní SMS zpráv

Při vyslovení "slovník T9" neboli "prediktivní vkládání textu" či také "chytré psaní SMS zpráv", je dnes již téměř každému kdo vlastní mobil jasné, o co se jedná.

T9 je výrobek společnosti Tegic Communications, která si jej nechala patentovat. Jedná se o technologii, umožňující rychlejší a jednodušší psaní na elektronických zařízeních s omezenou klávesnicí. Jedním z takových produktů je mobilní telefon, jehož devítitlačítková klávesnice vskutku nenabízí příliš komfortu pro vytváření textů.

Jak funguje T9

Princip T9 je velmi jednoduchý. Při psaní zprávy telefon "předvídá", jaké slovo máte v úmyslu napsat. Během vkládání jednotlivých písmen se mění struktura celého, zatím vytvořeného slova. Největší výhoda celého procesu je v tom, že nemusíte tisknout jednu klávesu dvakrát až třikrát. Každou klávesu stačí stisknout pouze jednou. Při dopsání slova se na displeji objeví kýžené tvar, popřípadě nabídka více slov, mezi kterými můžete vybírat. A jak je to možné? Jednoduše. Do mobilního telefonu je implementován slovník, který obsahuje zhruba 10.000 slov. Tato slovní zásoba je pro běžné psaní SMS zpráv plně dostačující. Pokud tedy vytváříte jednotlivá slova, telefon jednoduše porovnává zatím napsaný text s výrazy ve slovníku. Může však také dojít k tomu, že narazíte na "neznámé" slovo. I na to výrobce myslel. V tomto případě můžete kdykoliv vložit "vlastní" slovo nebo slovník vypnout a napsat ono slovíčko ručně.

Kde všude T9 naleznete

Patrně prvním mobilem, který umožnil tzv. "chytré vkládání textu" byl Benefon iO. Po něm následovala Nokia 3210. Po ní se s telefony podporujících technologii T9, doslova roztrhl pytel. V současné době jsou na našem trhu k dostání více než tři desítky přístrojů, které touto funkcí disponují. Nejrozšířenějšími řečmi jsou: angličtina, němčina a francouzština. Kdy se objeví také podpora češtiny, je už jen otázkou dnů.

Zde je tabulka s mobilními telefony, jenž jsou u nás k dostání a podporují slovník T9.

Benefon iO, Twin, Q, ESC!, Track Nokia 3210, 8210, 7110, 8850, 6210, 6250, 3310 Panasonic GD52, GD92, GD93 Sagem MC959, MC932, MC850, MC939 MC940, MC950, MC936, MW939 Siemens C35i, S35i, M35i, S42, SL45 Sony CMD-CD5, CMD-Z5

Samotná aktivace a deaktivace T9 je u většiny telefonů velmi podobná a nepředstavuje žádnou náročnější operaci v menu. Uvádíme několik příkladů, jak spustit a vypnout slovník T9.

Nokia

U těchto telefonů je postup následující. V editoru zpráv stisknete tlačítko "volby" a v nabídce, která se vám objeví, vyberte položku "slovník". Zde máte možnost buď slovník aktivovat zvolením řeči (anglicky, německy), v které chcete psát zprávu, nebo "slovník vypnout". Potvrdíte-li jednu z možností, dostanete se zpět do editoru zpráv a můžete vesele psát. Když se dostanete do úzkých a narazíte na obrat, který slovník telefonu nezná, musíte opět přes "volby" do nabídky a vybrat položku "vložit slovo" nebo "upravit slovo" . Nadefinujete jakékoliv slovo, popřípadě opravíte již vložené slovo do požadovaného tvaru a potvrdíte "uložit". Pak dál pokračujete v "rychlém" psaní. Máte-li slovníku dost, vypnete jej stejným způsobem, jakým byl aktivován - "volby", v nabídce vybrat "slovník" a potvrdit "slovník vypnout". Nutno však podotknout, že Nokia zvolila způsob práce s T9 možná až trochu příliš komplikovaný.

Siemens

Píšete-li v editoru zpráv SMS a chcete-li použít slovník T9, můžete jej kdykoliv zapnout. Pravým tlačítkem "OK" potvrdíte právě napsaný text a objeví se vám nabídka možností (poslat text, uložit text, ap.), kde máte mimo jiné také funkci "Vložit text T9" a "T9 jazyk". Zvolením druhé položky si můžete vybrat jazyk (anglický, německý). Zvolením první položky aktivujete slovník T9 a automaticky vás telefon přepne zpět do editoru zpráv. V horní řádce displeje se objeví nápis "T9", indikující aktivaci slovníku. Pak již můžete psát s pomocí "tédevítky" zprávu. Zobrazí-li se vám špatné slovo, pravým tlačítkem s ikonou "1 2 3", můžete vybírat mezi více variantami slov. Pokud ani zde nenaleznete vhodné slůvko, na konci nabídky je vždy možnost vložit "ručně". Při potvrzení můžete nadefinovat klasickým jedním-dvojím-trojím stiskem libovolné slovo a jakmile uděláte mezeru, telefon se automaticky vrátí zpět do režimu T9. Chcete-li slovník vypnout, postupujete stejně jako při jeho spuštění - stisknout klávesu "OK", vybrat položku "Vložit text T9" a potvrdit.

Benefon

U mobilních telefonů Benefon je aktivace slovníku T9 asi nejsnadnější záležitostí. Při psaní SMS zprávy stačí stisknout klávesu "1" a T9 je okamžitě aktivní. Pak můžete nerušeně a rychle psát text zprávy za vydatné pomoci onoho "chytrého" pomocníka. Pokud chcete slovník vypnout či napsat nějaké slovo ručně, učiníte tak dalším stisknutím "jedničky", čímž slovník ihned vypnete. Delší podržení klávesy "1" vám umožní, zvolit si jazyk.

Pokud tedy píšete rádi, často a rychle textové zprávy, ale chtěli byste být ještě o něco rychlejší, stačí málo. Pouze trocha trpělivosti a některý z telefonů, podporující "prediktivní vkládání textu" aneb slovník T9. Již brzy budou na našem trhu k dostání telefony s T9 v češtině. Prvním takovým přístrojem by se měl stát Benefon Q a to ještě do konce října. Podle tvrzení společnosti Nokia, se nejpozději do Vánoc objeví v České republice také model Nokia 3310 s podporou českého slovníku T9.