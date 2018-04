SkyPhone nabízí mobilní spojení do letadel

S rostoucí potřebou používání mobilních komunikací roste i procento uživatelů, kteří se ptají po řešení, při kterém by se mohlo "mobilovat" z letadla. Jak víme, je telefonování na palubách letadel zakázáno. Řešení přináší společnost SkyPhone - konsorcium mezi BT, Telenorem a SingTelem.

Nové řešení neumožní, aby si mohli cestující telefonovat přímo z jejich mobilních telefonů, ale umožní, aby jim byly hovory účtovány operátorem, kterého jsou zákazníky při telefonování z paluby letadla přes SkyPhone terminály.

Plánuje se i možnost přijímání hovorů na zákaznické mobilní telefonní číslo přes terminály SkyPhone. Tato služba by měla být v provozu od příštího roku. Eventuálně budou moci uživatelé vypnout funkci radiového přijímače/vysílače na jejich mobilních telefonech kvůli interferencím s palubními přístroji a vložit jejich přístroje do SkyPhone docku, kde budou moci využívat i výhod své address book a služeb SMS nebo dokonce bezdrátového internetu při rychlosti 9600 bps.

SkyPhone již telefonii ve vzduchu poskytuje na dlouhých letech. K tomu používá systému Inmarsat, jehož terminály má instalováno již 17 leteckých společností z Evropy a Asie. Bohužel jsou ve Spojených Státech jistá omezení, která zabraňují rychlému rozvoji systému společnosti SkyPhone.

S poptávkou zákazníků po stálém kontaktu ovšem rostou požadavky týkající se účtování. Stále více zákazníků preferuje jeden účet a tak mobilní operátoři nabízejí jako součást svých služeb i speciální kartu, kterou dostane uživatel jejich sítě a tu bude moci později vložit do SkyPhone terminálu a hovor se bude účtovat na jejich vlastní účet. Hovory jsou pak tarifikovány v závislosti na tarifech různých leteckých společností. Ceny se obvykle pohybují kolem 10 USD za minutu. Operátor pak bere nějaká procenta z tohoto poplatku jako jakýsi manipulační poplatek za využívání jeho účtovacího systému.

Systém dvoucestného volání, který má být v provozu od příštího roku, umožní účtování ve stejném systému, v jakém pracuje roaming s GSM. To znamená, že příchozí hovor do letadla platí volající a host v cizí síti bude platit přibližně 8 USD za minutu při přijetí hovoru.

Toto řešení již přijalo přes 20 mobilních operátorů a jeho velkým plusem je neutrálnost standardu, takže není vyloučena možnost spolupracovat s jinými standardy.

Mezi operátory, kteří podepsali smlouvu o spolupráci na tomto systému patří: Celcom, SingTel Mobile, M1, Vodafone Group, Telefonica Moviles, BT Cellnet, MANX Pronto, One to One, Orange, Swisscom, Viag Interkom.

Mezi letecké společnosti, které také podepsaly smlouvu se řadí tyto: British Airways, Singapore Airlines, Malaysian Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Turkish Airlines, SwissAir, Lauda Air, Austrian Airlines, Sabena, Iberia, Pakistan International Airlines, Air China, Air India, China United, Hapag Lloyd and Air Europe.