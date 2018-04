Skype: volání zadarmo, vlastní číslo a on-line záznamník

Sednete k počítači, nasadíte sluchátka a zavoláte sousedce nebo známým do Ameriky. Mluvíte pár minut nebo třeba hodinu a zaplatíte jen tradiční účet za internet. Nic víc, nic míň. Úspěch aplikace Skype spočívá právě v možnosti telefonovat přes internet. Stačí krátká instalace, sluchátka s mikrofonem a trochu rychlejší internetová přípojka.

Celosvětový zájem o skype je přitom obrovský. Ze stránek Skype.com si už uživatelé stáhli 100 miliónů instalačních balíků. V síti bylo přes protokol Voice over IP proceděno uz 7 miliard minut. To už je pro autory software dostatečný důvod k tomu, aby jejich dítko začalo konečně pořádně vydělávat.

Službou SkypeOut to začalo a poslední novinkou v podobě betatestu záznamníku to zatím končí. Za záznamník zaplatíte pět euro za čtvrt roku a nebo patnáct euro na rok. Uživatelé další novinky, služby SkypeIn, mají záznamník v ceně svého ročního paušálu.

„Haló, volám z internetu“

Když už vám nestačí volání po internetu, můžete začít volat i do mobilních sítí po celém světě. Ceny jsou různé, ale pro internetové telefonisty v České republice se určitě vyplatí volání do zahraničních sítí.

Za volání do amerických sítí zaplatíte necelých 60 haléřů za minutu, britské sítě vychází kolem sedmi korun. Volání do sítí českých mobilních operátorů přijde zuřivého telefonistu na 6,24 korun za minutu a cena minuty do pevné sítě jen těsně přesahuje osmdesátihaléřovou hranici. Kompletní ceník si můžete prohlédnout zde.

„Ahoj, mám teď nové americké číslo“

V půlce dubna představil Skype novou službu, kterou otevřel další bránu k přitékajícím penězům. Díky SkypeIn si můžete koupit i běžné národní číslo, které pak můžete využívat ve Skype síti. Ke každému registrovanému účtu získáváte jako bonus tři čísla z pestré nabídky národních sítí.

Již dnes si můžete vybrat čísla z Dánska, Francie, Hong Kongu, USA a Velké Británie. Skandinávská čísla jsou momentálně mimo provoz a spekuluje se, jestli vůbec někdy fungovala. Trochu omezená je nabídka v Polsku, kde jsou k dispozici jen varšavská čísla a musíte potvrdit, že jste obyvatelem polského hlavního města.

Co to stojí?

Nepřehlédněte Internetová telefonie jako Skype vám pomůže snížit účty za telefon. Český Telecom totiž novými tarify zdražil volání z pevné linky: Nové tarify Telecomu se uživatelům prodraží .

Za využívání služby SkypeIn musíte zaplatit roční poplatek ve výši třiceti euro. Jestliže nechcete těch přibližně devět stovek platit najednou, můžete si předplatit službu jen na čtvrtletní splátky. V tomto případě platíte deset euro za tři měsíce.

Kdy už se dočkáme Skype v mobilech?

Aplikace Skype by měla být k dispozici uživatelům mobilních telefonů ještě v letošním roce. Na konferenci VON (Voice On the Net) to prohlásil jeden ze zakladatelů Skype Technologies Niklas Zennstrom. SkypeMobile, jak zní neoficiální název nové mobilní aplikace, by se měl instalovat do nových telefonů, které podporují GPRS a Wi-Fi.

Proti tomu samozřejmě bojují velké telekomunikační společnosti, které tím přijdou o své zisky. Volání přes Skype je mnohem levnější než jiné druhy volání. Nehledě nato, že neplatíte za volání, ale jen za datové přenosy. Otázkou tak zůstává, jestli telefony s nainstalovaným SkypeMobilem nebudou v prodejních sítích operátorů zpětně upravovány, a této funkce zbavovány. To se budeme muset nechat překvapit.