Od estonských programátorů k Microsoftu, Skype oslaví deset let

První verze programu Skype byla vydána před deseti lety, 29. srpna 2003.

Ačkoliv společnost Skype formálně sídlí v Lucembursku, její historické kořeny vedou na sever Evropy a do Pobaltí. Původními tvůrci Skypu byla trojice estonských programátorů Ahti Heinla, Priit Kasesalu a Jaan Tallinn. O rozjezd firmy se pak zasloužili podnikatelé Niklas Zennström ze Švédska a Dán Janus Friis. Mimochodem, oba už předtím dopomohli k úspěchu programu pro sdílení souborů Kazaa, jenž byl ve své době dosti populární.

Úspěch Skypu přišel rychle. Už půl roku po uvedení první betaverze hlásila společnost Skype bezmála tři miliony uživatelů a nezapomněla se pochlubit tím, že každou minutu se u ní zaregistruje 15 nových zákazníků. V současnosti využívá Skype každý měsíc v průměru kolem 300 milionů uživatelů. Ti pak na "skajpu" stráví každý den dohromady asi dvě miliardy minut. Jak firma uvádí na svém blogu, tolik času by stačilo například na 845 pěších pochodů kolem zeměkoule nebo na více než 5 400 letů na Mars.

Důvody obliby Skypu jsou v zásadě dva. Tím prvním je jednoduchost. Stačí si program stáhnout z internetu, nainstalovat do počítače, jednoduše se přes web zaregistrovat a pak už jen volat, co hrdlo ráčí. Zkrátka nemusejí přijít ani konzervativnější zákazníci. Pro ně jsou určeny telefonní přístroje, z nichž se dá po úvodním nastavení volat stejně jednoduše jako s klasickými telefony.

Druhým pilířem úspěchu je nepochybně cena. Za stažení programu se nic neplatí a zdarma jsou i hovory s ostatními uživateli "skajpu". Volání na pevné linky či do mobilních sítí už sice něco stojí, ale ve srovnání s cenami klasických telefonních operátorů jde o velmi přijatelné částky. Zvláště patrné je to pak při volání do zahraničí.

Původně Skype umožňoval pouze hlasové hovory. Později své služby rozšířil o videohovory a také o možnost zasílat rychlé textové zprávy či sdílet soubory. Kromě edice pro klasické počítače existuje program Skype také ve verzích pro mobilní telefony, tablety a nejnověji také pro "chytré" televize. Není proto divu, že ve špičkách je na Skypu přítomno až 40 milionů uživatelů.

Zakladatelé Skypu vlastnili společnost do podzimu 2005, kdy ji za zhruba 2,6 miliardy dolarů prodali provozovateli internetového aukčního portálu eBay. Pod křídly nového majitele Skype mimo jiné otevřel v Praze jedno ze svých vývojových center. Český tým se významně podílel například na tvorbě nové verze Skypu pro aktuální operační systém Windows 8.

V roce 2009 prodal eBay většinový podíl ve Skypu skupině soukromých investorů vedených společnostmi Silver Lake a Andreessen Horowitz. Tím však změny ve vlastnictví Skypu neskončily. Před dvěma lety oznámil americký softwarový gigant Microsoft, že Skype koupí za 8,6 miliardy dolarů. Stalo se, a Skype je tak v současnosti jednou z divizí redmondského obra.

Během deseti let existence si Skype získal mimořádně silnou pozici na trhu internetové telefonie. Výmluvně o tom svědčí fakt, že v řadě jazyků, češtinu nevyjímaje, se uchytilo sloveso "skajpovat". Nakolik si ale toto postavení dokáže Skype udržet i do budoucna, je otázkou. Konkurence nespí a nabídnout alternativu ke Skypu se snaží třeba společnosti Apple a Google. Rovněž tradiční telekomunikační firmy se snaží udržet si své zákazníky nabídkami neomezeného volání za paušální cenu.

