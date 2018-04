Skype pro mobily bude už letos

Na konferenci VON (Voice On the Net) to prohlásil jeden ze zakladatelů Skype Technologies Niklas Zennstrom. SkypeMobile, jak zní neoficiální název nové mobilní aplikace, by se měl instalovat do nových telefonů, které podporují GPRS a Wi-Fi.

Proti tomu samozřejmě bojují velké telekomunikační společnosti, které tím přijdou o své zisky. Volání přes Skype je mnohem levnější než jiné druhy volání. Nehledě nato, že neplatíte za volání, ale jen za datové přenosy. Otázkou tak zůstává, jestli telefony s nainstalovaným SkypeMobilem nebudou v prodejních sítích operátorů zpětně upravovány, a této funkce zbavovány.

zdroj: mobilmag